全日本プロレス２０日の八王子大会で３冠ヘビー級王者・宮原健斗（３７）が挑戦者の羆嵐（３４）を退け、Ｖ６に成功した。

この試合を狒監本の歴史を取り戻す戦い瓩飽銘屬鼎韻慎楔兇蓮∩監本から分派した団体「Ｗ−１（レッスルワン）」所属だった羆嵐に対し、セコンドを元Ｗ−１選手３人で固めることを要求するなど爛ールＷ−１瓩把まれることを望んでいた。羆嵐は要求にのっとり、元Ｗ−１の立花誠吾、吉岡世起、芦野祥太郎、さらには一度はセコンド入りを断っていた本田竜輝とともに入場した。

宮原は序盤から場外で羆嵐を鉄柱にぶつけるなど、ラフファイト全開。観客からは容赦のないブーイングが浴びせられた。リング上に戻った後も雪崩式ブレーンバスターも決めて攻勢が続く。

しかし、シャットダウンスープレックスはかわされて、クロスボディーで反撃を食らう。さらにはダイビングセントーンを狙われるピンチに陥った。それでもぎりぎりでこれを避けると、ブラックアウトを４連発で逆転。最後はシャットダウンスープレックスホールドでアーチを描き、３カウントを奪った。

試合後マイクを握った宮原は「羆嵐、お前は男だ。男の中の男、熊嵐だ。お前の生きざまとこの俺の生きざまがリング上で交わってワクワクしたぜ」と投げかけ、羆嵐にマイクを渡す。羆嵐は「今日は負けましたけど、これからも俺のプロレスラー人生はもっともっと続いていきます。必ず宮原健斗、満場一致で最高のチャンピオン、てめえに借りは返す。今日は応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました」と感謝を述べた。

再びマイクを受け取った宮原は「俺は春が大好きだ。でも、夏になれば夏が大好きという。そして、俺は八王子が大好きだ。ただ明日（群馬・安中市大会）になれば、群馬県が好きだという。俺はそういう男だ。ただ八王子、そんな男に魅了されただろ」とニヤリ。

３冠王者として臨むチャンピオン・カーニバル（ＣＣ＝４月１２日、後楽園で開幕）に向け「満場一致で宮原健斗が優勝です」と怪気炎を上げていた。