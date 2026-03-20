実家がゴミ屋敷という環境で育ってきた経験を活かし、現在は整理収納アドバイザーとして、片付けに関する情報発信などを行っているつうさん（40代）。ここでは、つうさんが手放したことで片付けがスムーズになったと実感している「3つの思いこみ」について語ります。

1：「やる気」を出さないと片付けられない

片付けが苦手だった頃の私は「片付けるなら家の中の景色を大きく変えるべき」と思いこんでいました。同時に、そのためにはやる気や高いモチベーションが必要と考えていたのです。

【実際の写真】ゴミ屋敷育ちでも、こんなにキレイなリビングに

ですが「やる気が出てから片付けよう」と思って待っていても、なかなかそのときが来ることはなく、片付けも進みません。やっと重い腰を上げて片付けを始めても、家の中の景色がすぐに大きく変わらないことで、あっという間にモチベーションもなくなっていました。

そんな失敗を何度もくり返すなかで、どうにか片付けを前進させるために「少しずつでも家の中の景色を変えていければいい」と、自分の中でハードルを下げてみることに。やる気が出るのを待つのではなく、片付ける日を先に決めて、そこに向かって行動するようにシフトチェンジしました。

この作戦は大成功で、だんだんと片付けが習慣化して、やる気やモチベーションに左右されることなく家が整うようになりました。

2：片付けには「まとまった時間」が必要

汚部屋で暮らしていた私にとって、片付けは「長時間かかる重労働」。当時休みが週1日だったこともあり、貴重な休日を片付けにあてるのは難しく、片付けたとしてもどっと疲れてしまい、続きませんでした。

それでも、どうにかして片付けを進めたいと考え、整理収納について情報を得るなかで、まずは短時間でも片付けてみることに。この小さな積み重ねを継続するうちに、負担を感じることなく片付けられるようになっていきました。

3：収納スペースを増やさないと片付かない

「もっと収納スペースがあったら片付くのに」と考えたことはありませんか？ 私も以前はそう思っていました。しかし、収納スペースを広くするためには、引越しが必要になるなど、今すぐには難しい場合が多いと思います。

私も金銭的に引越しは難しかったため、まずは現在の収納スペースを見直してみることに。すると、とりあえず押し込んでいるだけの不用品がたくさん出てきました。収納スペースがたりないのではなく、不用品で限りあるスペースを圧迫していたことに気がついたのです。

それからは「この収納スペースにはなにをしまうと使いやすいか」をまず考えるようになり、無理にスペースを増やさなくても家が整っていきました。