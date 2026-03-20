競泳女子で五輪３大会出場の鈴木聡美（３５＝ミキハウス）が、大舞台までの青写真を描いた。

日本選手権２日目（２０日、東京アクアティクスセンター）で、鈴木は１００メートル平泳ぎに出場。パンパシフィック選手権（８月開幕・米アーバイン）、愛知アジア大会（９月開幕）の代表選考会を兼ねる今大会で派遣標準記録（１分６秒２５）を上回る１分５秒６０で制した。

レース後は日本記録（１分５秒１９）までの距離を「現状は日本記録が出せれば出したいなというところだったが、まだもう少しかかると思う。夏本番で出せたら一番喜びは大きい」と明かした。その牴橡榿岫瓩箸蓮屮僖鵐僖靴納己ベスト、アジアで日本新という流れを作っていければ、自分の目標も立てやすい。そこに向けて頑張りたい」と主要大会での記録更新を宣言した。

普段の練習は「体力が落ちないように学生と同じメニューをひたすらやり込むといういつも通りの流れ」と若手選手と切磋琢磨することでトップを走り続けている。待望の記録更新に向け「もう何か目新しいことがあったかと言われると、そうでもない。今まで長年やってきたトレーニングを続けることが自分にとって大事だと思う」と継続の重要性を力説した。