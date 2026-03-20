ノア２０日の神戸サンボーホール大会で、のＧＨＣヘビー級王者Ｙｏｓｈｉｋｉ Ｉｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）が黒いユニット「ＴＥＡＭ ２０００ Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」の壊滅を誓った。

稲村は来月１２日の名古屋金城ふ頭アリーナ大会で、Ｔ２ＫＸのアルファ・ウルフとのＶ６戦に臨む。この日は６人タッグマッチで藤田和之、ドラゴン・ベインと組み、ウルフ＆マサ北宮＆杉浦貴と激突した。

試合開始のゴングが鳴り、稲村からウルフに右手を差し出して握手を呼びかける。しかし、これを拒否されると、互いにタックルで当たり合って激しい肉弾戦を展開。中盤にもチョップでやり合い、稲村の胸元は真っ赤に腫れ上がった。

最後は北宮がベインにダイビングセントーンを決めて３カウントを奪取したが、試合後もＴ２ＫＸの３人が藤田とベインを攻撃。稲村もリングに上がってウルフと北宮に強烈なタックルを見舞い、一矢報いた。

そのままマイクを握り「おいＴ２ＫＸ、もういいだろ！ そんなバッドなフレンドとチープなウエポンしか使えないお前らに、もううんざりだ」と吐き捨てる。そしてウルフに対し「名古屋、ミーは今一匹ウルフ（狼）かもしれないけど、しっかりお前を成敗してやるよ！」と必勝を誓った。

さらに観客に向けて「ミーには方舟シップのユニバースのみんながついている！ だからそのパワーを借りて名古屋、アルファ・ウルフ、そしてＴ２ＫＸをしっかりぶっ飛ばしてやります！」と力強く意気込んだ。