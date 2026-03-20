猫が「死んだふり」のように動かなくなる5つの理由

1.リラックスして安心しきっている

猫が急に横たわって動かなくなるのは、その場所や飼い主を心から信頼している証拠です。野生の世界では、お腹は最大の弱点であり、そこをさらけ出すのは「敵がいない」と確信しているときだけです。

特に仰向けで手足を投げ出している場合は、警戒心がゼロの状態。飼い主のそばで安心して、心身ともに深くリラックスしているのです。

2.飼い主にかまってほしいアピール

「死んだふり」のようなポーズは、飼い主の気を引くための作戦であることも多いです。

一度その姿を見て飼い主が「どうしたの？」と駆け寄ったり、優しく撫でたりすると、猫は「こうすれば構ってもらえる」と学習します。

お腹を見せながらチラチラとこちらを見てくる場合は、遊びの誘いや「撫でてほしい」という甘えのサインといえるでしょう。

3.急激な眠気に襲われた

特に子猫によく見られる現象で、さっきまで元気に走り回っていたのに、突然電池が切れたようにその場で倒れて動かなくなることがあります。

遊び過ぎてしまって、エネルギー不足になる低血糖と呼ばれる病的な状態もあるため、ただ温存しているのか病的な状態なのかの判別は必要です。

これは、遊びに夢中になりすぎてエネルギーを使い果たし、限界が来た瞬間に深い眠りに落ちてしまうためです。体調不良と見分けにくいですが、スースーと寝息を立てているなら、成長に必要な大切な睡眠時間です。

4.恐怖やパニックによる「凍りつき反応」

猫は強い恐怖やストレスを感じたとき、戦うことも逃げることもできないと判断すると、体が硬直して動かなくなることがあります。

これは「凍りつき反応」と呼ばれ、死んだふりをして敵の興味をそらそうとする本能的な行動です。

大きな音がした直後や、知らない人が来たときに固まっている場合は、強い不安を感じている可能性が高いので注意が必要です。

5.体調不良やどこかに痛みがある

リラックスしているように見えても、実は体がだるかったり、どこかに痛みがあったりして「動きたくても動けない」状態のケースがあります。

もし好物を見せても反応しなかったり、触ろうとすると嫌がって鳴いたりする場合は、病気やケガのサインかもしれません。

単なる寝姿なのか、苦しくて動けないのかを、日頃の様子と比較して見極めることが大切です。

動かないときの猫の心理とは？

猫が動かなくなるときの心の中は、そのときの状況によって大きく異なります。ゴロゴロと喉を鳴らしているなら「ここは世界で一番安心できる場所」と、最高の幸せを感じているでしょう。

一方で、目を見開いて体がこわばっているなら「なんだか怖いことが起きそうで動けないよ」と怯えているかもしれません。猫は言葉を話せない分、体全体を使ってその時の気分を表現しています。

飼い主は、猫が今「嬉しい」のか「困っている」のか、表情やしっぽの先まで観察して、心の声を読み取ってあげることが重要です。

単なる「ふり」か「病気」かを見分けるポイント

動かないのが「安心」なのか「異変」なのかを見分けるには、まず名前を呼んでみてください。健康なら、声に反応して耳をピクッと動かしたり、しっぽを少しだけ振ったりして反応を返してくれます。

次に、呼吸を確認しましょう。静かに上下していれば問題ありませんが、肩を大きく揺らして息をしていたり、口を開けてハァハァと言っていたりする場合は、緊急性が高いかもしれません。

また、目に力があるか、眼球の動きに異常がないかなどをチェックしてください。少しでも「いつもと違う」と感じたら、無理に動かさず観察を続けましょう。

飼い主ができる適切な対処法

猫がリラックスして動かないときは、無理に構いすぎず、そのままそっとしておいてあげるのが一番の優しさです。「可愛いから」としつこく触ると、せっかくの休息を邪魔してしまいます。

もし恐怖で固まっているなら、原因となっているもの（大きな音や掃除機など）を遠ざけ、猫が一人で落ち着ける暗くて狭い場所に移動させてあげましょう。

逆に、ぐったりしていて意識がぼんやりしているなど、明らかに様子がおかしい場合は、迷わず動物病院へ連れて行ってください。その際、スマホで数秒でも動画を撮っておくと、獣医師に状況を正確に伝えやすくなります。

まとめ

猫が「死んだふり」のように動かなくなるのは、多くの場合、飼い主への信頼やリラックスの証です。しかし、中には恐怖や体調不良が隠れていることもあります。

大切なのは、普段の元気な姿をよく知っておき、その違いに早く気づいてあげることです。愛猫のサインを正しく受け止め、安心できる環境を作ってあげましょうね。

(獣医師監修：葛野莉奈)