新食感キターーーッッ！！【ローソン】クリームたっぷり♡「新作スイーツ」

【ローソン】の「ウチカフェ」に、気になる「新作スイーツ」が登場。2026年2月23日に発売されたばかりではあるものの、FTN編集部が注目している「新食感」のスイーツなんです。その特徴は、しっとりしたビスケット生地とふんわりしたクリーム。そこで今回は、食感と味の両方を楽しめる、クリームたっぷりスイーツを紹介します。

どこか懐かしさも感じるシンプルさ

2月23日に発売された「Uchi Café しっとりビスケットサンド」は、商品名の通り、しっとり食感のビスケット生地でたっぷりのクリームをサンドしたスイーツです。シンプルな組み合わせながら、しっとり × ふんわりという、新鮮な食感を楽しみながら食べられそう。

食感だけじゃない！ 美味しさのポイント

@sujiemonさん曰く、サンドされているクリームは「しっとり弾力感のあるクリーム」「くちどけのよいミルククリーム」なのだそう。ビスケットについては、「しっとりやわらかい」「バターが香る」とコメント。ビスケット生地とクリームだけのシンプルなスイーツだからこそ、食感、香り、クリームの口当たりや甘さといった、素材へのこだわりをダイレクトに感じられるはず。

濃厚なガナッシュがアクセントに

同時発売の「Uchi Café しっとりビスケットサンド ショコラ」は、しっとりビスケットサンドとよく似た構成ではあるものの、全く異なる味わいが楽しめるはず。公式サイトによると、「チョコチップ入りのビスケット生地」「カカオ分62％のチョコレートを使用したガナッシュがアクセント」なのだそう。ビスケットとガナッシュ入りクリームとの、一体感を実感できそうな組み合わせです。

相性抜群のクリームとガナッシュ

@sujiemonさん曰く、「しっとり濃厚ガナッシュ & ミルクが美味しい」とのこと。クリームとガナッシュが混ざり合い、奥行きのある味わいを感じられるかも。チョコチップが入ったしっとりやわらかいビスケット生地の歯ざわりも、クリームの美味しさを引き立ててくれるはず。

ビスケット生地とクリームを組み合わせたローソンの新作スイーツは、素材ごとの食感や味、香りをしっかりと堪能できそう。クリームたっぷりで食べ応えもありそうなので、店頭で見かけたらぜひ手に取ってみてください。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる