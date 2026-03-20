モデルでタレントの川村茉由(34)が20日、自身のインスタグラムを更新。妊娠とDJの南城大輔と結婚していたことを発表した。



【写真】モデルとして身体が資本!SNSではピラティス投稿も

「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し、「私事ではありますが、ご報告があります。この度、新しい命が授かったことをご報告させて頂きます」とまずは妊娠を伝え、「また、同じラジオ局でDJをしている南城大輔さんと結婚し、これまで夫婦として歩んでまいりましたことも、併せてご報告させて頂きます」と明かした。川村はDJとしても活動。２人とも東海ラジオで番組を担当している。



続けて、「お伝えするタイミングを慎重に考えてきましたが、支えてくださった皆さまに、ようやくこうしてお伝えできることを嬉しく思います」とつづり、「出産は5月初旬を予定しています。これまでと変わらず無理のない程度に、大好きな仕事にも向き合っていきます」と当面は仕事を続ける意向を示した。



また、「これからは、ママというミッションがプラスされ少し不安な面もありますが、逆にそれもまた自分自身のパワーにして、ますます精進していきたいと今はワクワクの方が大きいです」と心境を明かし、「私らしくいつも笑顔でいられるように頑張ります!あたたかく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と結んだ。



川村は中京大在学時からモデル活動をスタート。2013年に結成されたモデルガールズユニット「SAKAE GIRLS」のリーダーとしてもステージに立った。2016年春からラジオDJとしてデビューし、東海地区を中心にテレビ・ラジオなど活躍の場を広げている。



南城もDJやタレント活動のほか、投資家、ビジネスコンサルタント、飲食店や不動産仲介などマルチな実業家として活動している。



（よろず～ニュース編集部）