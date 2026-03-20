プロ野球のファームは20日、東地区の日本ハム―ヤクルト戦（鎌ケ谷）が雨天中止。中、西地区にファーム交流戦を合わせた5試合が行われた。

中地区のハヤテは中日戦（ナゴヤ）に2―1で逆転勝ち。先発・高取が6回2/3を8安打1失点で1勝目を挙げた。今村が2安打1打点。中日先発・吉田は5回4安打無失点で2番手・有馬が2回2安打2失点で1敗目。育成ドラフト2位の石川大（掛川西）が2安打1打点、川越が2安打。

DeNAは巨人戦（横須賀）に3―0で完封勝利。先発の育成選手・松本隆が4回1安打無失点で、4番手の育成選手・庄司が2回2安打無失点で1勝目。益子が2安打2打点、ドラフト1位・小田（青学大）が2安打を放った。巨人先発の育成選手・代木が4回4安打1失点で1敗目。打線は3安打に終わった。

西地区のソフトバンクは阪神戦（タマホームスタジアム筑後）に4―3。先発・東浜が6回0/3を6安打2失点で1勝目。石塚が3回に決勝の1号3ラン、川村が2安打。阪神先発・富田は4回7安打4失点（自責3）で1敗目。小野寺が2安打1打点、嶋村が2安打をマークした。

オリックスは広島戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に延長10回、5―4で逆転サヨナラ勝ち。延長10回に元の中前適時打で同点に追い付き、最後は2死から来田がサヨナラの中前適時打を放った。来田は3安打。先発・山岡は7回6安打無失点。広島先発・高は3回4安打3奪三振で2失点。育成ドラフト2位・岸本（四国・徳島）が2安打1打点だった。

西武はファーム交流戦のロッテ戦（越谷）に4―1。先発の育成選手・川下が5回4安打1失点で1勝目、5番手・中村祐が1回無安打1奪三振無失点で3セーブ目を挙げた。蛭間が4回の先制1号2ランなど3安打3打点、茶野が3安打。ロッテ先発の育成選手・秋山は4回5安打2失点で1敗目。池田、石垣勝が2安打。