King & Prince新曲「Waltz for Lily」、MVを3・23午後8時よりプレミア公開へ
King & Princeが25日、18枚目のシングル「Waltz for Lily」をリリースする。同曲のMVが23日午後8時よりプレミア公開されることが決定した。
【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン
「Waltz for Lily」は、27日に公開される映画『鬼の花嫁』の主題歌。メンバーの永瀬廉と俳優の吉川愛のダブル主演作で、楽曲は、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングとなっている。
リリースに先駆けて2月に「MV Short Clip」が公開されると、上品でしなやかな振付やぴったり息の合ったパフォーマンス、そして美しい世界観に「俳優でもある2人の表現力が素晴らしい！」「こんなにも優雅で華麗な楽曲も出せるキンプリ、唯一無二…」と、King & Princeならではのこだわりが詰まった映像が話題を呼んでいた。
また、King & PrinceのYouTubeチャンネルにて、「Waltz for Lily」のCD封入特典シリアルナンバーで視聴できる期間限定視聴動画のティザー映像も公開された。形態ごとに異なるVlog映像の一部を見ることができ、さらにリリースへの期待が高まる映像となっている。
さらに、現在開催中の4大ドームツアーにて、来週のバンテリンドーム ナゴヤ公演の会場でも「Waltz for Lily」のCDが限定特典付きで販売されることが決定。詳細は特設サイトにて案内している。
【写真】永瀬廉出演『鬼の花嫁』、美しいワンシーン
「Waltz for Lily」は、27日に公開される映画『鬼の花嫁』の主題歌。メンバーの永瀬廉と俳優の吉川愛のダブル主演作で、楽曲は、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングとなっている。
また、King & PrinceのYouTubeチャンネルにて、「Waltz for Lily」のCD封入特典シリアルナンバーで視聴できる期間限定視聴動画のティザー映像も公開された。形態ごとに異なるVlog映像の一部を見ることができ、さらにリリースへの期待が高まる映像となっている。
さらに、現在開催中の4大ドームツアーにて、来週のバンテリンドーム ナゴヤ公演の会場でも「Waltz for Lily」のCDが限定特典付きで販売されることが決定。詳細は特設サイトにて案内している。