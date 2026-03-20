７人組アイドルグループ・ＢＮＳＩ（ボンサイ）が１９日、東京・代官山ＳＰＡＣＥ ＯＤＤでワンマンライブ「ＢＮＳＩ ＴＨＥ ＬＩＶＥ“壱”」を開催した。

力強いＬＩＳＡの歌い出しの声が響くと一段と会場の熱気は高まった。２ｎｄシングルの「六等星」で始まり、「偶然の奇跡」と続けた。さらに「Ａｇａｉｎｓｔ Ｈｉｇｈｅｒ」ではメンバー、ファンと一体となって腕を振る熱狂ぶりを見せた。

昨年９月のデビューライブから半年。今回が３度目のワンマンライブと着実に進んできた。ＹＵＩは「皆さんと過ごせる時間を楽しみにしておりました」と感謝し、「私たちと一緒にこれからも一瞬一瞬を大切に生きていきましょう」と思いを伝えた。

ライブではカバー曲も歌い盛り上げた。終盤には今月５日に配信リリースされた３ｒｄシングル「春に願いを」などを歌唱した。

ＳＡＫＩは、この日のライブをもって活動休止に入ることを発表している。「ＳＡＫＩちゃんにとって背中を押すような１曲になりますように」とＭＡＹＡ。最後の曲を７人で披露し、新たな歩みを進める決意を示した。

◆ＢＮＳＩ ＡＩ、ＹＵＩ、ＭＡＹＡ、ＲＥＩ、ＬＩＬＩ、ＬＩＳＡ、ＳＡＫＩの７人組。グループのコアに置く思想は「ｄｅｌｅｔｅ ｎｏｉｓｅｓ −この世界に引き算を−」。東京を拠点に、国内だけでなく海外市場進出を大前提とする。楽曲、歌唱力、ダンス全てにおいて“ＭＡＤＥ ＩＮ ＪＡＰＡＮ”の要素を押し出す。日本の精神性をグループの在り方、生きざま、パフォーマンスで伝える。