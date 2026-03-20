ぬいぐるみのようにふわふわ、赤ちゃんのように可愛いポメラニアンさん。血統書で判明した『まさかの本名』が不意打ちすぎると話題になっているのです。

あざと可愛いポメラニアンさんのお姿と判明した本名の投稿は、記事執筆時点で6006万回を超えて表示されており、6.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：ふわふわで赤ちゃんのように可愛い犬→血統書で判明した『衝撃の本名』】

ふわふわで赤ちゃんのように可愛い小型犬

Xアカウント『@mirumo__pon』に投稿されたのは、ポメラニアン「ミルモ」くんのお姿。

ふわふわでモコモコ、ぬいぐるみのようなお姿と、あどけない表情が魅力的な男の子。飼い主さんは、愛くるしさ満点のミルモくんの『本名』が判明したことを報告したのです。

血統書で判明した『まさかの本名』に大反響

『国際公認血統証明書』の犬名の欄には間違いなく『KINTARO』『キンタロウ』という文字が…。

オシャレで愛くるしい外見と、和風で凛々しい本名とのギャップは多くのユーザーを驚かせると同時にほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「うちはモモタローでした」「そう言われればキンタローかも」「不意打ちでキンタローは笑う」「かわいい」「本名キンタロウ、可愛すぎる」「目力の強さがキンタロウっぽくもある」など多くのコメントが寄せられています。

仲良しポメラニアン兄弟の日常が大人気

2024年2月22日生まれのキンタロウ改めミルモくんには、「ポン」くんというお兄ちゃんの存在もいるのだとか。『たぬき顔』のミルモくんと、『きつね顔』のポンくんの個性あふれる兄弟の日常は、とっても愛くるしいもの。

たくさんのお友だちと一緒に遊んだり、お家でのんびり過ごしたり。飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすそのお姿は、日々多くのユーザーにポメラニアンの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@mirumo__pon」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。