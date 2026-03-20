春の選抜高校野球。

21世紀枠で出場を決めた「長崎西」は20日の第1試合で、近畿地区代表「滋賀学園」との初戦に臨みました。

試合は、白熱のシーソーゲームとなりました。

ノーヒットノーランで涙をのんだ45年前の夏以来、聖地 “甲子園” に乗り込んだ長崎西。

遠く離れた地元・長崎市では、パブリックビューイングが行われ、OBらが声援を送りました。

（OB）

「後輩の皆さんが後悔しない、いい試合ができたらいいと思う。プレッシャーにならずに伸び伸びと頑張ってほしい」

（OB）

「長崎西高生は校歌に対する思い入れが強くて、甲子園で歌ってほしいと思うし、新しい歴史を作ってほしい」

試合は開始直後から、点の取り合いとなります。

初回、長崎西はフォアボールで1アウト1塁とし、3番 芦塚選手がバッタボックスへ。

センター前へ待望のヒットが飛び出し、チャンスを広げます。

4番 細波選手もヒットで続き、1アウト満塁で5番 岡崎選手がフォアボールで、押し出しに。

幸先よく先制に成功します。

その裏、長打などで1-2と逆転を許しますが、2回表、フォアボールやデッドボールで1アウト満塁のチャンスを作り、3番の芦塚選手。

レフトフライで3塁ランナーがタッチアップ。

同点に追いつきます。

3回には、2アウト3塁から8番 石川選手のセンター前ヒットで勝ち越します。

その後も点の取り合いは続き、5回終了時点で4-5と1点ビハインドに。

その後 6回以降は両チーム無得点で、スコアボードに0が並びます。

そして 9回表、長崎西は1アウトから4番 細波選手のライト前ヒットで、同点のランナーが塁に出ます。

2アウトで打席には、6番 坂田選手。

レフトフライに倒れ、ゲームセット。

強豪 滋賀学園を相手に善戦しましたが、一歩及ばず。

4-5で敗れ、センバツ75年ぶりの勝利とはなりませんでした。

（45年前に吹奏楽部として応援）

「私たち45年前の時はノーヒットノーランでちょっと悔しい気持ちがあったので、まずヒット1本打ってくれた時は嬉しかった。今回、その45年後の生徒たちが頑張ってくれたことは誇らしいし嬉しく思った」

（45年前に吹奏楽部として応援）

「長崎に元気が戻ってきたような感じがして、次の夏にもつながるような試合展開だったので、さらに練習を重ねて頑張ってほしい」

22日(日)の第3試合には、九州地区代表として「長崎日大」が登場。

関東地区代表の「山梨学院」と対戦します。