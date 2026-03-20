【センバツ】憧れの甲子園で大奮闘「長崎西が滋賀学園に1点差で惜敗」清々しいプレーでアルプス沸く《長崎》
春の選抜高校野球。
21世紀枠で出場を決めた「長崎西」は20日の第1試合で、近畿地区代表「滋賀学園」との初戦に臨みました。
試合は、白熱のシーソーゲームとなりました。
ノーヒットノーランで涙をのんだ45年前の夏以来、聖地 “甲子園” に乗り込んだ長崎西。
遠く離れた地元・長崎市では、パブリックビューイングが行われ、OBらが声援を送りました。
（OB）
「後輩の皆さんが後悔しない、いい試合ができたらいいと思う。プレッシャーにならずに伸び伸びと頑張ってほしい」
（OB）
「長崎西高生は校歌に対する思い入れが強くて、甲子園で歌ってほしいと思うし、新しい歴史を作ってほしい」
試合は開始直後から、点の取り合いとなります。
初回、長崎西はフォアボールで1アウト1塁とし、3番 芦塚選手がバッタボックスへ。
センター前へ待望のヒットが飛び出し、チャンスを広げます。
4番 細波選手もヒットで続き、1アウト満塁で5番 岡崎選手がフォアボールで、押し出しに。
幸先よく先制に成功します。
その裏、長打などで1-2と逆転を許しますが、2回表、フォアボールやデッドボールで1アウト満塁のチャンスを作り、3番の芦塚選手。
レフトフライで3塁ランナーがタッチアップ。
同点に追いつきます。
3回には、2アウト3塁から8番 石川選手のセンター前ヒットで勝ち越します。
その後も点の取り合いは続き、5回終了時点で4-5と1点ビハインドに。
その後 6回以降は両チーム無得点で、スコアボードに0が並びます。
そして 9回表、長崎西は1アウトから4番 細波選手のライト前ヒットで、同点のランナーが塁に出ます。
2アウトで打席には、6番 坂田選手。
レフトフライに倒れ、ゲームセット。
強豪 滋賀学園を相手に善戦しましたが、一歩及ばず。
4-5で敗れ、センバツ75年ぶりの勝利とはなりませんでした。
（45年前に吹奏楽部として応援）
「私たち45年前の時はノーヒットノーランでちょっと悔しい気持ちがあったので、まずヒット1本打ってくれた時は嬉しかった。今回、その45年後の生徒たちが頑張ってくれたことは誇らしいし嬉しく思った」
（45年前に吹奏楽部として応援）
「長崎に元気が戻ってきたような感じがして、次の夏にもつながるような試合展開だったので、さらに練習を重ねて頑張ってほしい」
22日(日)の第3試合には、九州地区代表として「長崎日大」が登場。
関東地区代表の「山梨学院」と対戦します。