障害がある人の様々な芸術活動＝パラアートを鑑賞しながらまち歩きを楽しむ新しい芸術祭が 20日、山口県周南市で開かれました。



周南市児玉町で今回、初めて開催された「KODAMA ART STREET」。



パラアートと企業、そして地域をつなぐことを目的に開かれたものです。



本丁蔵部を中心に7つの会場で県内のパラアーティストが手掛けた作品およそ400点が展示されました。





訪れた人たちは一つひとつ作品に足を止め鑑賞していました。（訪れた人は）「気持ちが伝わってきたりしてすごいきれいだなと思いました。これからも続けてほしいと思います。」「独特な色使いでいいなと思って家にあったら元気が出そうな明るい色使いですごい素敵でした」会場のひとつ、児玉神社では社殿横に子供たちが描いたアート絵馬が飾られました。「KODAMA ART STREET」実行委員会 松村瞳さん「福祉の現場から地域社会に出ていくこと、その方の持つ表現が障害の有無にかかわらず、地域の中でたくさんはじけていける社会を目指してきたので、笑顔いっぱいの今日を見られたことが言葉にならないです。本当の意味での共生社会、寄り添って支えあえる社会を目指していきたいと思っていますし、来年も必ず開催していきたいと思っています。」会場では作品制作の体験も行われ参加した子供たちは粘土でできた動物に色とりどりの絵の具を使って個性豊かな作品を仕上げていました。