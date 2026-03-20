代表作の太陽の塔など様々な作品を手掛けた芸術家・岡本太郎さんの特別企画展が、20日から鹿児島市立美術館で始まりました。岡本太郎さんが亡くなって30年。今もなおその作品は生き続けています。



鹿児島市立美術館で20日から始まったのは「なんだこれは！岡本太郎展」です。



岡本太郎さんは絵画や彫刻、写真など様々な作品を手掛け、代表作で大阪の万博記念公園に展示されている「太陽の塔」は、国の重要文化財に指定され地元のランドマークとして愛されています。





会場には、13歳から亡くなる7年前の78歳の時に描いた作品まで約80点が並びます。（仁田尾美菜キャスター）「こちらは傷ましき腕という作品。顔は描かれていないが腕の力強さが伝わってくる」（鹿児島市立美術館・谷口雄三副館長）「頭がないが、当時の人間の理性がきちんと機能しているのか、戦争に向かう時代の中での理性批判も込められていると思う」こちらは、被ばくの様子を描いた「明日の神話」という作品です。（鹿児島市立美術館・谷口雄三副館長）「左の方から平和な人類が描かれているが、原爆が落ちて悲惨さを象徴するような白骨が表現されていて、右の方に行くと人類が再び希望をもって上に向かっていくことが象徴的に表されている」既成の概念に囚われず、本当の芸術が何かを考え続けて生まれた作品の数々。訪れた人は作品の魅力に見入っていました。（客）「今の世界情勢や絵が描かれたときを重ね合わせ、今この作品が意味があるか考えながら見た」（客）「芸術を感じる。全く違う頭脳」（鹿児島市立美術館・谷口雄三副館長）「岡本太郎は既成概念に対して常に疑いを持っていた人で美とは何か芸術とは何かを常に考え続けた人。ぜひ近くで岡本太郎のパワーを感じ取って楽しんでいただけたら」「なんだこれは！岡本太郎展」は5月6日まで開かれています。