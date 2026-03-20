宇部市在住の洋画家堀研さんの作品展が、20日からふるさとの下関市で始まりました。



「廻遊」と題された作品展は、下関市の長府苑できょうから始まりました。



会場には下関市豊浦町出身で宇部市在住の洋画家・堀研さんが、1970年代に描いたものから最新作まで、およそ30点の油絵が展示されています。



この催しは2027年2月から下関市立美術館で行われる堀さんの作品展のプレイベントとして企画されました。





堀さんが1979年に描いた「人形のある風景」は今回、久しぶりに公開されました。また長年、サクラをモチーフにしている堀さんが、長府の功山寺にあるサクラの古木を描いた作品も展示されています。（堀研さん）「会場になったこの長府苑の建物の空間というのが展示会の中では異質ですからね。 伝統的な日本建築の中に普通の掛け軸なんかよりは大きなサイズのものが、 掛けたり置いたりしてあるんですけど、 異質なものと思われたものが案外面白さがあったりするかもしれませんから、 既成概念なく見ていただきたいなというような気もしましたけど」この催しは、3月22日まで下関市長府黒門東町の長府苑で開かれています。最終日は、午前10時と午後2時から誰でも参加できる「堀研とかたろ」が行われます。