サッカーJ3鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお伝えする「FRIDAY UNITED」です。「J2・J3百年構想リーグ」で4試合連続無失点のユナイテッド。選手たちに次節への意気込みを聞きました。



3月18日に行われた鹿児島ユナイテッドFCの公開練習。ハードな対人トレーニングが行われていました。



（鹿児島ユナイテッドFC・稲葉修土主将（32））

「めちゃくちゃハードだったし自分たちの基準をもう一個上げるようなトレーニングだったと思う」





「J2・J3百年構想リーグ」を戦うユナイテッドは前節、JFLからJ3に昇格したレイラック滋賀FCと対戦し、1対0で勝利をつかみました。現在、4試合連続の無失点です。（鹿児島ユナイテッドFC・村主博正監督）「ペナルティーエリアにまず入れさせない守備、あとはクロスを上げさせない、打たせないそういうところがしっかりできていると思っている」（鹿児島ユナイテッドFC・村松航太選手（28））「出たらチームの力になれるようにというのはいつも思う。ディフェンスなので無失点はマストでという感じで戦っている」次の相手はJ3・ガイナーレ鳥取。3連勝中と勢いに乗るチームです。（鹿児島ユナイテッドFC・稲葉修土主将（32））「メンバーも大きく変わっているのですごくアグレッシブだと思う。前節、力のある熊本に勝っているのでしっかり自分たちも準備しないといけない」（鹿児島ユナイテッドFC・村主 博正監督）「難しい試合になると思うが、とにかく 鹿児島に勝ち点3を持ってくるというところで この1試合にかけたい」次の試合は3月22日（日）。アウェーで鳥取と対戦します。