大相撲春場所は13日目。

石川県津幡町出身の前頭11枚目・欧勝海は、前頭14枚目の千代翔馬と対戦し、下手投げで敗れ、10敗目を喫しました。

欧勝海はこれで3勝10敗。21日は十両3枚目の大青山と対戦します。