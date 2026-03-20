ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大相撲春場所13日目 津幡町出身・欧勝海敗れ3勝10敗に 大相撲春場所13日目 津幡町出身・欧勝海敗れ3勝10敗に 大相撲春場所13日目 津幡町出身・欧勝海敗れ3勝10敗に 2026年3月20日 19時24分 ＭＲＯ北陸放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 大相撲春場所は13日目。石川県津幡町出身の前頭11枚目・欧勝海は、前頭14枚目の千代翔馬と対戦し、下手投げで敗れ、10敗目を喫しました。欧勝海はこれで3勝10敗。21日は十両3枚目の大青山と対戦します。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「復活を待つか、戻らないか」地すべり避難の高齢者施設 入所者家族への説明会 石川・白山市 金沢の未来担う次世代が新たな道へ 「IT分野を苦手意識から克服できてよかった」 金沢IT部活アカデミーで卒部式 原油高騰も能登の観光地にぎわう 広島・大阪・名古屋から 千里浜の人気の道の駅・能登応援海鮮フェア 海岸線をクルマで走れます 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬儀, 伊東市, ネジ, 射出成形機, 上田, 仏壇, 大阪, 沖縄, マンション, 介護タクシー