トランプ大統領は日米首脳会談で日本に「より積極的な貢献」を求めましたが、艦船の派遣について明確な要求はありませんでした。中東情勢が緊迫化し原油価格も上昇する中で、トランプ大統領はイランに地上部隊を派遣しないと発言しました。

■イラン側がアメリカ軍戦闘機攻撃か

「2つの国、1つの強力な同盟」。この言葉とともに、日米の親密さを強調した映像をSNSに投稿したアメリカ・ホワイトハウス。

対するイラン側は、「アメリカ軍のF-35戦闘機を攻撃した」とする映像を公開。まだ戦闘を終わらせる気はないようです。

緊迫した情勢が続く中東。映像が事実であれば、イラン側がアメリカ軍機を攻撃した初めての事例となります。

イラン側はイラストをつくるなど、戦果を誇示しています。

■高市首相を気遣う場面も

カメラの前で、ホルムズ海峡への自衛隊派遣を迫られる“最悪の事態”も警戒された中、日本時間20日未明に始まった日米首脳会談。

トランプ大統領

「非常に人気ですばらしい女性をお招きした」

高市首相

「世界中に平和と繁栄をもたらせるのはドナルドだけだと思います」「イランに関しては核兵器の開発、これは許されてはならないことですから、これは日本としても働きかけてきました」「きょうは日本とアメリカがともに強く豊かになっていくための話し合いをしたいと思っています」

イラン情勢をめぐり世界から孤立するトランプ大統領に寄り添う姿勢を強調した高市首相。

するとトランプ大統領は、メディアから英語での質問が続く中――

トランプ大統領

「（高市首相のために）まずは訳さないといけないだろう」

高市首相

「That's okay 大丈夫」

トランプ大統領

「大丈夫？理解できた？素晴らしい」

高市首相を気遣う場面もありました。

トランプ大統領

「次にあなたが来た時には、日本語をマスターしておくよ」

■日本に“クギ”も

イラン情勢をめぐり、日本の姿勢をどう思うか問われると。

トランプ大統領

「我々は日本からあらゆる面で多大な支援を得て協力関係を築いてきた。日本は期待された役割を果たそうとしている、NATOと違ってね」

日本を持ち上げた一方でより一層の貢献を求め、高市首相にくぎを刺す場面も。

トランプ大統領

「日本のより積極的な貢献を期待している。日米にはそういう関係があるしアメリカは日本に貢献をしている」

首脳会談が行われた大統領執務室はいわば“トランプ劇場の舞台”。

今回も延々とメディアに公開され、およそ27分続きました。

■トランプ大統領「中国に行く」

トランプ大統領

「ぜひ高市首相にもう1つ質問を」

高市首相への質問を促し、記者が日中関係について聞くと――

高市首相

「あの…」

トランプ大統領

「私はまもなく中国に行くことになる」

それぞれの発言時間を計ってみたところ、高市首相はおよそ3分、一方のトランプ大統領はおよそ16分30秒。

これぞ“トランプ流”でしょうか。

また、記者からイランへの攻撃について事前に同盟国に知らせなかった理由を質問されると――

トランプ大統領

「奇襲について日本ほどよく知っている国があるか？なぜ真珠湾攻撃を教えてくれなかったんだ？」

本人以外は静まりかえりました。

■日米首脳会談“どう評価”？

会談の出来について高市首相は――

高市首相

「ホルムズ海峡における航行の安全、エネルギーの安定供給を含め中東地域の平和と安定の実現に向けて日米間で緊密に意思疎通を続けていくことを確認しました。（Q．艦船の派遣については？）機微のやりとりではございますけど、日本の法律の範囲内でできることとできないことがございますので、これについては詳細にきっちりと説明をいたしました」

中道の小川代表は――

中道・小川代表

「穏やかな会談環境、エネルギー確保に向けた道筋、そして自衛艦船、自衛隊については、簡単には出せませんということをはっきり言ったとすれば、この三つは大いに評価すべきではないでしょうか。詳細はぜひ帰国されたら、国会と国民に対する説明責任を果たしていただきたいと思っています」

共産党の田村委員長は――

共産・田村委員長

「世界に戦争と混乱をもたらしている張本人を礼賛するという、全くの逆立ちした本当に情けない対米追随のこの外交に日本共産党として抗議をしたい」

アメリカメディアは――

アメリカメディア

「トランプ大統領の忠誠心テストに合格したからといって、課題が終わるとは限らない」

■トランプ大統領「地上部隊派遣しない」

依然として緊張が続くイラン情勢。会談でトランプ大統領は――

トランプ大統領

「（イランの）指導部を含め、破壊できるものは、ほぼすべて破壊し尽くした」

戦果をアピールした一方で――

トランプ大統領

「どこにも部隊を配置しない」

イランに「地上部隊を派遣しない」と発言。これ以上の戦闘拡大は避けたいと考えているのでしょうか。

しかしこの前日、イスラエル軍により世界最大級のガス田を攻撃されたイラン側は、報復を宣言。

イスラエルでは19日、製油所の施設が攻撃を受け煙が立ち上り、サウジアラビアの製油所も無人機攻撃を受けるなど、中東各地のエネルギー施設が標的となり、石油の価格がさらに高騰しかねない事態に。

これを受け、イスラエル側は――

イスラエル・ネタニヤフ首相

「トランプ大統領が攻撃を控えるよう要請したため、 我々はそれに従う」

ただイランの攻撃は20日も続いていて、事態が収束する兆しは見えていません。