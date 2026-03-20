◆センバツ第２日 ▽１回戦 智弁学園４―０花巻東（２０日・甲子園）

智弁学園・角谷哲人主将（３年）が攻守でチームを引っ張った。「１番・捕手」で先発出場し、３回１死二塁で左中間へ先制二塁打。５回無死一、三塁では遊ゴロで２点目を奪った。７回２死二塁でも右越えへ三塁打。４打数３安打３打点と大暴れした。

昨年秋はクリーンアップ。「出塁率と意外と足が使えるので」と、小坂将商監督（４８）の１番起用の采配が的中した。角谷は「チームを勢い付けたかったので。とにかくもうチームのためになればという考えで打席立っていました」と声を弾ませた。

捕手としてもエース・杉本真滉（まひろ＝３年）を強気のリードで、散発３安打の完封勝利に導いた。「逃げた配球をしないように、（相手が）どんどん振ってくることは分かってたので。真滉にも『攻めるで』ということをしっかり伝えていた。共有できていて、しっかりそこに投げ込むことができたので。それが一番大きいと思います」とうなずいた。

次戦は横浜を倒した神村学園と対戦する。「勝ったのは嬉しいんですけど、次の試合が一番大事だと思うんで、そこに向けてしっかりやっていきたいなと思います」と気を引き締めていた。