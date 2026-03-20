【ワシントン＝関根晃次郎、坂本幸信】１９日（日本時間２０日未明）に行われた日米首脳会談では、経済分野でも協議が持たれ、対米投資の「第２弾」として新たに３事業で合意したほか、米国産原油の備蓄や、鉱物資源の安定調達に向けて協力することで一致した。

対米投資では、次世代原子炉の小型モジュール炉（ＳＭＲ）を建設するほか、ガス発電所の建設を２か所で進めることで合意した。事業規模は合計７３０億ドル（約１１兆６０００億円）を見込んでいる。

日米は昨年、総額５５００億ドル（約８７兆円）の対米投資を行うことで合意した。今年２月に発表した第１弾の事業と合わせ、１０９０億ドル分の計画で合意したことになる。

高市首相は会談で、米国産原油の生産拡大に日米で取り組み、日本国内で備蓄する事業をトランプ大統領に提案した。米国が増産を計画しているアラスカ州産の原油を念頭に置いている模様だ。同州は日本と地理的に近く、輸送面で利点があるとされる。

日本は原油の９割を中東産に依存している。高市氏は「調達先の多様化は、日本、そしてアジアのエネルギー安定供給につながっていく」と強調した。

半導体の生産に欠かせないレアアース（希土類）などの重要鉱物の調達を安定化させるため協力することでも一致した。

レアアース泥が確認された南鳥島（東京都）沖での開発などを目指し、情報共有や技術開発、規制のあり方などを検討する。両国の産業界との連携も進める。今後、日米で作業部会を設ける方向だ。

重要鉱物の供給網（サプライチェーン）の強靱（きょうじん）化を図るため、国際的な最低価格を設定することも議論する。中国産などの重要鉱物が市場価格を暴落させ、他地域での開発が見送られないようにする。

レアアースの産出地や基礎加工の拠点は、中国などの特定国に集中している。レアアースの供給を恣意（しい）的に絞るなど、政治的圧力に利用されやすい環境を変える狙いがある。