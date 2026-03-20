「オープン戦、巨人−楽天」（２０日、東京ドーム）

開幕投手に抜てきされている、巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝が５回３安打１失点。実戦初失点こそ許したが、５回を投げきって１週間後に迫る阪神との開幕戦に弾みをつけた。

まずは立ち上がり。いきなり中島に中前打を許すも、続く黒川、ボイト、マッカスカーの中軸は抑え込んだ。それでも二回だ。１死から６番・浅村に甘く入ったスライダーを左翼席まで運ばれ、実戦１５イニング目で初失点を喫した。

また「高校３年生以来」だという注目の打席は二回に巡ってきた。２死一塁で打席に入ると、ベンチからは犠打のサイン。バントの“試験”も２球でクリアし、その後に向かった三回のマウンドでは１死から四球を許すもボイトを直球で見逃し三振に斬って取るなど、無失点で切り抜けた。

四回はマッカスカーを直球で見逃し三振、村林を中飛に仕留めると、前の打席で本塁打を許していた浅村を今度は遊直に打ち取った。

五回は先頭の宗山に中前打を許すも、ゴンザレスは三振。女房役の岸田も走った宗山を二塁で刺し、太田には四球を出したが、最後は中島から落ち着いて空振り三振を奪った。

登板後、投球について「勢いだったり、投げている感じはそんなにいい感じはしなかったんですけど、たた精度は前回より良かったかなと思います」。バントは「めちゃめちゃ久々だったので。本当にバットに当たってくれて良かったです」とうなずいた。

有力候補だった山崎が右肩のコンディション不良で離脱し、立った白羽の矢だ。球団で新人が開幕投手を務めるのは１９６２年・城之内邦雄以来、６４年ぶりの史上３人目。勝利となれば球団史上初の快挙になる。竹丸が弾みをつけて、３・２７の開幕マウンドに向かう。

阿部監督からは「思い切ってやってくれ」と声をかけられたそうで、「しっかり体の状態を上げて、いい形で開幕戦を迎えられるように、あと一週間やりたい」と本番を見据えた。