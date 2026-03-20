男を見る目がない女友達。相談相手になって忠告するも、彼女は聞く耳を持たず…／あなたの正義 わたしの絶望
『あなたの正義 わたしの絶望 〜その「主観」が毒になる時〜』（理系女ちゃん/KADOKAWA LifeDesign）第7回【全14回】
【漫画】『あなたの正義 わたしの絶望 〜その「主観」が毒になる時〜』を第1回から読む
果たしてその恋は正統なラブストーリーか、それとも歪んだ妄想が織りなすホラーか？ 職場のきれいな先輩に淡い恋心を抱く男性社員。大人になってからの初恋は、切なく、じれったい。しかし、同じ物語が先輩視点で語られるとき、もう1つの恐ろしい真実が浮かび上がる--。SNSで「対比にゾクッとした」「視点が変わるだけで何もかもが変わる」と話題になったエピソード『先輩は綺麗な人だった』をはじめ、自分と他人との間に生じる「認識のズレ」をテーマにした短編漫画集『あなたの正義 わたしの絶望 〜その「主観」が毒になる時〜』。何が事実で何が正解か…読めば誰かと語り合いたくなる一冊です。
■第2話 世界一素敵な彼氏 Side B
【漫画】『あなたの正義 わたしの絶望 〜その「主観」が毒になる時〜』を第1回から読む
果たしてその恋は正統なラブストーリーか、それとも歪んだ妄想が織りなすホラーか？ 職場のきれいな先輩に淡い恋心を抱く男性社員。大人になってからの初恋は、切なく、じれったい。しかし、同じ物語が先輩視点で語られるとき、もう1つの恐ろしい真実が浮かび上がる--。SNSで「対比にゾクッとした」「視点が変わるだけで何もかもが変わる」と話題になったエピソード『先輩は綺麗な人だった』をはじめ、自分と他人との間に生じる「認識のズレ」をテーマにした短編漫画集『あなたの正義 わたしの絶望 〜その「主観」が毒になる時〜』。何が事実で何が正解か…読めば誰かと語り合いたくなる一冊です。
■第2話 世界一素敵な彼氏 Side B