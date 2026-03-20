青年が少女へ吐露する縁談への戸惑い。友人からは婿入りする一族の良くない噂を知らされる／人魚のあわ恋
『人魚のあわ恋』（顎木あくみ：原作、 タムラ圭：漫画/文藝春秋）第5回【全9回】
【漫画】『人魚のあわ恋』を第1回から読む
夜鶴女学院に通う少女・天水朝名（あまみずあさな）は、薬問屋として名高い天水家の娘。左手首へ浮き出た鱗のような痣によって家族からは“化け物”と虐げられ、学校でも素直になれず生徒と距離を置いていた。生徒たちが美男子の新人教師・時雨咲弥（しぐれさくや）の話で盛り上がる中、朝名には一族にとって好都合な縁談が舞い込んで――。『わたしの幸せな結婚』で知られる顎木あくみ氏原作の新シリーズをコミカライズした和風恋愛ファンタジー『人魚のあわ恋』をお楽しみください。
【漫画】『人魚のあわ恋』を第1回から読む
夜鶴女学院に通う少女・天水朝名（あまみずあさな）は、薬問屋として名高い天水家の娘。左手首へ浮き出た鱗のような痣によって家族からは“化け物”と虐げられ、学校でも素直になれず生徒と距離を置いていた。生徒たちが美男子の新人教師・時雨咲弥（しぐれさくや）の話で盛り上がる中、朝名には一族にとって好都合な縁談が舞い込んで――。『わたしの幸せな結婚』で知られる顎木あくみ氏原作の新シリーズをコミカライズした和風恋愛ファンタジー『人魚のあわ恋』をお楽しみください。