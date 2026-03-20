日本の刑事司法において、"入り口の裁判(判決)"は常に注目を浴びるが、"出口の判(仮釈放)"にスポットを当てた作品は極めて稀有である。本作「仮釈放の条件 出口の裁判官 岬真斗香」は、再犯率40%というシビアな現実を背景に、金沢の美しい街並みの中で繰り広げられる濃厚な人間ドラマ。そんな「仮釈放の条件 出口の裁判官 岬真斗香」が、2026年3月25日(水)にホームドラマチャンネルで放送される。

物語の主軸となるのは、伊藤蘭と佐野史郎。かつてのキャンディーズ時代の輝きを保ちつつ、母としての慈愛と、一人の自立した女性としての芯の強さを共存させる、日本屈指の「説得力を持つ俳優」となった伊藤と、かつてはエキセントリックな役柄で時代を席巻したが、現在は「静寂の中に狂気と正義を同居させる」唯一無二の存在となった佐野。このベテラン俳優2人がタッグを組み、「人の更生」を巡って対峙する。その構図だけで、本作が単なるサスペンスの枠に収まらないことは約束されているのだ。

■伊藤と佐野、二人のベテラン俳優が素晴らしい演技を見せる

伊藤が演じるのは、地方更正保護委員・岬真斗香。受刑者の「仮釈放」の可否を決める地方更正保護委員という立場において、岬のスタンスは一貫して「受刑者に寄り添い、更生を願う」というもの。伊藤の演技の真骨頂は、この「寄り添い」を単なる甘さとして見せない点にある。1年半前に事件を起こした船川哲矢(平岡拓真)との面談で見せる彼女の表情は、母親のような慈しみと、審判者としての鋭い観察眼が絶妙に混ざり合っている。

対して、佐野演じる小原秀樹は、徹底して冷静沈着である。再犯率40%という数字を重く受け止め、感情に流されがちな岬を厳しく牽制する。佐野の演技は、かつての「怪演」のイメージを完全に封印した、抑えたトーンが特徴だ。だからこそ、岬に対して放つ「あなたの間違った判断が、一人の命を奪った」という言葉が、鋭利な刃物のように視聴者の胸に突き刺さるのである。

物語の中盤、岬が信じたはずの哲矢が失踪し、さらに殺人事件の容疑者となることで、物語は急加速する。「面談のときの、あの涙は嘘だったのか？」...岬が直面する絶望は、彼女のアイデンティティそのものを揺るがす。凶器から検出された哲矢の指紋、そして彼がついていた「過去の嘘」。警察から、そして同僚の小原から「判断ミス」を詰められる岬の孤立感は、観る者に「人を信じることの恐怖」をダイレクトに突きつける。

■佐野の繊細な演技も光る

しかし、ここで折れないのが岬真斗香の真髄である。彼女は「信じたい」という願いを、単なる感情論ではなく、泥臭いまでの「徹底的な調査」という行動力へと変換させていく。組織の論理を優先していた小原が、岬の「執念」に動かされていく過程は、佐野の微細な表情の変化によって見事に表現されている。

「仮釈放」という、社会復帰への最後の門。そこを守る「出口の裁判官」たちが、自らの信じる正義と向き合い、葛藤する姿は、現代社会における「赦し」とは何かを厳しく問いかける。哲矢がついていた嘘の裏にある真実、そして真犯人の影。岬がたどり着いた驚愕の真実は、彼女が一度は折れかけた「人を信じる心」を、より強固なものへと昇華させていく。

美しい金沢のロケーションを背景に、伊藤蘭と佐野史郎という二人の名優が、演技の火花を散らす珠玉のミステリーだ。それは、「人を信じる」という一見脆い行為が、実は最も困難で、かつ最も尊い強さであることを証明しているのである。

文＝石塚ともか

放送情報

仮釈放の条件 出口の裁判官 岬真斗香

放送日時：2026年3月25日(水)4:30〜

放送チャンネル：ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

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