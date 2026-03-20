「be at one’s wits’ end」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「be at one’s wits’ end」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「手段が尽きて」でした！
「wits」とは、「知恵」「理解力」という意味。
「be at one’s wits’ end」は、直訳で「（人の）知恵の限界・理解力の終わり」となります。
そこから転じて「手段が尽きて」「お手上げで」「困り果てて」など、どうすることもできない状態を表していますよ。
「I’m at my wits’ end. I don’t know how to help her.」
（手段が尽きてしまった。どうやって彼女を助ければいいかわからない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部