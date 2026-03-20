ことしは3月20日が「春分の日」、「彼岸の中日」です。新潟市の寺では墓参りをする人の姿が見られました。



また、三条市では「二十歳を祝う会」が開かれ、懐かしい友との再会に笑顔が広がりました。



青空のもと、大切な人に心を寄せます。20日朝、新潟市中央区の勝念寺には、墓掃除をして、花を手向け、手を合わせる人の姿がありました。



＜訪れた中学生＞

「自分の祖父のお墓です。受験が終わった報告とご先祖様へのあいさつで手を合わせました」





「春分の日」は「彼岸の中日」にあたります。＜訪れた人＞「これからも見守っていてくださいと、両家の墓に頭を下げました」「ご先祖様と心がつながるような、いいお墓参りになりました」一方、20日の三条市。「ただいま！」久々の再会に喜びを隠せません。春分の日の恒例行事「二十歳を祝う会」です。鮮やかな振袖やスーツに身を包んだ若者たち。三条市では毎年、春分の日に合わせて行われています。＜参加者＞「これお母さんの振袖なので“ママ袖”なのでお母さんの意思を引き継いで……お母さんが『私もあんなの着てたな』みたいな感じで結構しみじみしていたので、それ見て私も感動しちゃいました」三条市では今年度、903人が二十歳を迎え、式典には654人が参加しました。＜二十歳代表 溝口小粋さん＞「私たちには三条という帰る場所があります。いつでも温かく迎えてくれるこの地を胸に、これからも進んでいきたいと思います」晴れの日を迎えた若者たち。二十歳の目標を聞いてみました。＜参加者＞「ことしから大学に入るので、しっかり勉強はしていきたい。小さいころからブロックとかものづくりとかが好きだったので、そういう系の仕事に就きたいと思ったので」＜参加者＞「母が看護師で憧れみたいな……尊敬と憧れで目指したところがあるので、母のような看護師を目指して頑張りたい」＜参加者＞「高校と中学校のときにバレーボールをやっててめっちゃケガしちゃって、お世話になったトレーナーの方がいたのでその人のようになりたいなと思って」それぞれの目標に向かって1歩ずつ……晴れやかな笑顔で迎えた門出の日となりました。