「ナンバープレートにしたい」と思う栃木県の地名ランキング！ 2位「日光市」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、新年度からの新生活に向けて愛車の買い替えやメンテナンスを検討する人も多いのではないでしょうか。新しい環境をともにするパートナーだからこそ、その顔立ちを左右する「地名」へのこだわりも一層強まるものです。
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に,栃木県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う栃木県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません」
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「大好きなアニメの聖地であるから、本当にあったら嬉しい人も多いと思ったからです」（20代女性／東京都）
「栃木を代表する観光地であり、栃木といえば日光というイメージもあるから」（30代女性／埼玉県）
「日光は子どものときに遠足で行った場所なので、思い出があります」（30代女性／長野県）
▼回答者コメント
「栃木県を代表する都市で知名度が高く、餃子の街としても有名で親しみがあり、ナンバープレートにすると地域の魅力が伝わると思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「ぜひ餃子の絵を入れたご当地プレートを作ってほしい」（50代女性／東京都）
「見た瞬間餃子のイメージ湧くから」（20代女性／三重県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです性能。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に,栃木県の地名に関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたいと思う栃木県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：日光市／66票2位にランクインしたのは、日光市です。世界遺産の社寺や美しい中禅寺湖など、世界に誇る観光資源を持つ国際的な地名です。歴史的な荘厳さと、誰にでも伝わる圧倒的な知名度が、愛車のナンバープレートとして格式高いイメージを与えると高く評価されました。
▼回答者コメント
「大好きなアニメの聖地であるから、本当にあったら嬉しい人も多いと思ったからです」（20代女性／東京都）
「栃木を代表する観光地であり、栃木といえば日光というイメージもあるから」（30代女性／埼玉県）
「日光は子どものときに遠足で行った場所なので、思い出があります」（30代女性／長野県）
1位：宇都宮市／82票1位に輝いたのは、県庁所在地の宇都宮市でした。「餃子の街」として有名なだけでなく、北関東最大の商圏と先進的なLRT（路面電車）などを持つ活気ある都市です。栃木県の中心地としての存在感と力強いイメージが、多くの票を集める結果となりました。
▼回答者コメント
「栃木県を代表する都市で知名度が高く、餃子の街としても有名で親しみがあり、ナンバープレートにすると地域の魅力が伝わると思ったからです」（10代男性／埼玉県）
「ぜひ餃子の絵を入れたご当地プレートを作ってほしい」（50代女性／東京都）
「見た瞬間餃子のイメージ湧くから」（20代女性／三重県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです性能。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)