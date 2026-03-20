「とにかく、涙があふれました」辻希美＆杉浦太陽、長男の卒業式を報告！ 親子ショットに反響
俳優でタレントの杉浦太陽さんは3月19日、自身のInstagramを更新。長男の卒業式ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】杉浦太陽、長男の卒業式ショット公開！
卒業証書を手にした長男を真ん中に、妻でタレントの辻希美さんと並んだ親子ショットを披露しました。長男は目元が加工で隠されていますが、両親に似てかっこいい印象。親子の仲の良さが伝わるすてきな写真です。
この投稿には、記事執筆時点の20日現在で6万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
(文:古原 美咲)
【写真】杉浦太陽、長男の卒業式ショット公開！
「本当に頑張ったね」杉浦さんは「長男・セイアの中学校の卒業式でした 幼い頃から知ってる子も多いので、とにかく、涙があふれました セイアからの手紙ももらって 卒業生たちの歌にも感動して……中学校の3年間、受験も乗り越え、本当に頑張ったね 卒業おめでとう 高校生活も楽しめ〜」とつづり、2枚の写真を投稿。
この投稿には、記事執筆時点の20日現在で6万2000件を超える「いいね！」が寄せられています。
「セイアの誕生日」杉浦さんは2025年12月27日の投稿で、「12月26日は長男・セイアの誕生日 15歳になりました」と報告。家族やたくさんの仲間たちに囲まれた誕生日パーティーの様子に、思わずほっこりします。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:古原 美咲)