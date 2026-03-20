SUPER BEAVERが、メジャー再契約後第4弾となるフルアルバム『人生』を6月24日にリリースする。

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本作は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤、ファンクラブ盤（完全生産限定盤）の全4形態でのリリース。「片想い」（NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌）、「涙の正体」（NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌）、「主人公」（フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング）、「まなざし」（映画『金子差入店』主題歌）、「燦然」（『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌）、「生きがい」（フジテレビ系2026 アスリート応援ソング）の既発シングル曲に加え、新曲6曲を収録した全12曲が収められる。

初回生産限定盤とファンクラブ盤（完全生産限定盤）には、それぞれ異なるライブ映像の収録を予定しており、さらに三方背ボックス／デジパック仕様となっている。

なお本作のタイトル『人生』について柳沢亮太（Gt）は、「人生を音楽にして、それを歌い鳴らすことがまた僕らの人生でもある。向き合い続ける瞬間そのものが希望であり、希望を持ち続けることが生きるということなのかもしれない」とコメントしている。

・柳沢亮太（Gt） コメント

「あなたの人生が音楽になる瞬間」ライブで渋谷が口にする言葉は、即ち自分たち自身にも言えることであり。結成から20年が経ち、生きる意味と呼べそうなものを一つまた一つと見つけながら、それを失くしてしまわぬよう大事にしたり。SUPER BEAVERというバンドが人生そのものになってきた今だから望むこと、望むから苦しいこと、人が生きようとするから生まれる感情。それを歌にしたい、それがSUPER BEAVERの音楽なんだと今改めて強く思っています。人生を音楽にして、それを歌い鳴らすことがまた僕らの人生でもある。向き合い続ける瞬間そのものが希望であり、希望を持ち続けることが生きるということなのかもしれないと、そう想いながら付けた『人生』というアルバムタイトルです。

SUPER BEAVER柳沢亮太

（文＝リアルサウンド編集部）