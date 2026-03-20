全国で100店舗以上の店を構える牛骨ラーメンのチェーン店が24日、鹿児島市にオープンします。鹿児島では珍しい牛骨ラーメン。店は、19日に先行オープンしていて、20日も多くの人が堪能していました。



鹿児島市宇宿に24日にオープンするのは、牛骨ラーメンの全国チェーン「ラーメンまこと屋」です。鹿児島では初めての出店で、全国で106店舗目。その中でも最も大きな規模で、ご家族連れもゆったりとラーメンを楽しむことができます。





県内では珍しい牛骨ラーメン。なぜ鹿児島に？（ラーメンまこと屋鹿児島宇宿店・川粼慎也店長）「鹿児島は、代表の出身地。あとは、代表が西郷さんが大好きで、西郷さんの心の教えにちなんで取った部分が「まこと屋」にあるので、念願の鹿児島出店に至った」作っていただくのは定番の牛白湯！かえしはしょうゆベース。そして牛骨で出汁をとったスープはこの白さです。（ラーメンまこと屋営業部・大槻貴博部長）「この白さを出すのが結構難しくて、例えば沸騰の爆発力であったりだとかあと脂、熱。この3つが揃った時にこの白いスープが完成する」5キロの国産の牛骨を使い、5時間以上かけて炊き出した濃厚牛骨白湯スープ。全ての店舗で毎日炊き出しています。麺は、細麺のストレートを使用。チャーシューや辛みそ、にんにく香る香味油をかけて…。最後にとろっとろの煮卵をトッピングして完成です！（横山あさみアナウンサー）「まずはスープから。かなり濃厚。しっかりとした甘さがある。ここに辛味が加わることで、味がぎゅっと引き締まる。上品な滑らかな口当たり」続いて、麺も。（横山あさみアナウンサー）「細麺だがコシがある。小麦の風味も感じられて牛骨のスープと相性抜群」餃子とチャーハンがついたセットも 、食べ応えがあってオススメです。店は19日から先行オープンしていて、20日も多くの人が新感覚の牛骨ラーメンを楽しんでいました。（客）「味は濃いが、どんどん食べられる」（客）「ラーメン好きだがここら辺ラーメン店が少ないから行こうと思ってきた。今まで食べたことがない感じの味で次も来ようと思った」（ラーメンまこと屋鹿児島宇宿店・川粼慎也店長）「店内仕込みにこだわっていて1回仕込むのに5時間から6時間かかる。味には自信があるのでぜひ鹿児島の皆様にもご試食いただきたい」「ラーメンまこと屋」は24日にグランドオープンします。