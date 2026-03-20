出水市高尾野町では春の風物詩「中の市」が始まりました。名物の「そばの早食い競争」も行われ、多くの人でにぎわいました。



高尾野「中の市」は出水市の高尾野地区で春の祭りとして江戸時代から行われています。多くの露店が並び、川辺の二日市加治木の初市と並ぶ鹿児島の三大市の1つです。



特ににぎわいを見せていたのは、名物「じゃんぼそばの早食い競争」。この地区では、家庭で作ったそばを客に振舞う風習があったことから、別名「そば市」とも呼ばれています。大人も子供も口いっぱいにそばを頬張ります。会場には、多くの見物客が訪れ、声援を送っていました。





（参加者）「おいしかった。のどごしがよかった」会場では、北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さん夫妻らが、1日も早い救出を求める署名活動を行いました。多くの人が署名に協力し、健一さんたちに声をかけていました。（市川修一さんの兄・健一さん）「北朝鮮に対して、絶対に忘れないぞ、返せというひとつのアピールにもなるし、解決のための後押しにもなる。皆様の温かい協力に本当に心から感謝している」中の市は、21日まで開かれます。