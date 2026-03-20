SUPER BEAVERニューアルバム『人生』6・24発売決定「人生を音楽にして、それを歌い鳴らすことがまた僕らの人生
4人組ロックバンド・SUPER BEAVERが、6月24日にニューアルバム『人生』をリリースすることが発表された。
【集合ショット】銀さんにエリザベスも登場！笑顔のSUPER BEAVER＆杉田智和ら
『人生』は、今年2大ドームツアーを控えるSUPER BEAVERのメジャー再契約後第4弾となるフルアルバム。「片想い」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)、「涙の正体」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)、「主人公」（フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)、「まなざし」 (映画『金子差入店』主題歌)、「燦然」 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)、「生きがい」 (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)の既発シングル曲に加え、新曲6曲を収録した全12曲となる。これまで発表されてきた楽曲たちと新たに生まれる楽曲が並び、現在のSUPER BEAVERの魅力を凝縮したフルアルバムに仕上がっている。
初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤、ファンクラブ盤（完全生産限定盤）の全4形態でのリリースとなる。初回生産限定盤、ファンクラブ盤（完全生産限定盤）には、それぞれ異なる豪華ライブ映像の収録が予定されており、三方背ボックス・デジパック仕様となる。
■SUPER BEAVER柳沢亮太（Gt） コメント
「あなたの人生が音楽になる瞬間」ライブで渋谷が口にする言葉は、即ち自分たち自身にも言えることであり。結成から20年が経ち、生きる意味と呼べそうなものを一つまた一つと見つけながら、それを失くしてしまわぬよう大事にしたり。SUPER BEAVERというバンドが人生そのものになってきた今だから望むこと、望むから苦しいこと、人が生きようとするから生まれる感情。それを歌にしたい、それがSUPER BEAVERの音楽なんだと今改めて強く思っています。人生を音楽にして、それを歌い鳴らすことがまた僕らの人生でもある。向き合い続ける瞬間そのものが希望であり、希望を持ち続けることが生きるということなのかもしれないと、そう想いながら付けた『人生』というアルバムタイトルです。
【集合ショット】銀さんにエリザベスも登場！笑顔のSUPER BEAVER＆杉田智和ら
『人生』は、今年2大ドームツアーを控えるSUPER BEAVERのメジャー再契約後第4弾となるフルアルバム。「片想い」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』劇中歌)、「涙の正体」 (NHK夜ドラ『バニラな毎日』主題歌)、「主人公」（フジテレビ系『めざましテレビ』テーマソング)、「まなざし」 (映画『金子差入店』主題歌)、「燦然」 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)、「生きがい」 (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)の既発シングル曲に加え、新曲6曲を収録した全12曲となる。これまで発表されてきた楽曲たちと新たに生まれる楽曲が並び、現在のSUPER BEAVERの魅力を凝縮したフルアルバムに仕上がっている。
■SUPER BEAVER柳沢亮太（Gt） コメント
「あなたの人生が音楽になる瞬間」ライブで渋谷が口にする言葉は、即ち自分たち自身にも言えることであり。結成から20年が経ち、生きる意味と呼べそうなものを一つまた一つと見つけながら、それを失くしてしまわぬよう大事にしたり。SUPER BEAVERというバンドが人生そのものになってきた今だから望むこと、望むから苦しいこと、人が生きようとするから生まれる感情。それを歌にしたい、それがSUPER BEAVERの音楽なんだと今改めて強く思っています。人生を音楽にして、それを歌い鳴らすことがまた僕らの人生でもある。向き合い続ける瞬間そのものが希望であり、希望を持ち続けることが生きるということなのかもしれないと、そう想いながら付けた『人生』というアルバムタイトルです。