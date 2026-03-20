全日本プロレス２０日の八王子大会でトーナメント戦「ゼンニチＪｒ．タッグフェスティバル」決勝戦が行われ、青柳亮生（２６）とライジングＨＡＹＡＴＯ（２７）のコンビ「アツハヤ」が、井上凌（２３）、望月ジュニア（２３）組を下し優勝した。

現在ドラゴンゲートへ流出しているアジアタッグ王座（現王者は望月成晃＆ドン・フジイ）への挑戦権がかかった一戦は、互いに一歩も譲らぬ激戦となった。両軍はハイスピードな攻防を展開。井上の多彩なキック攻撃で攻め込まれた亮生は、苧環（変型フェイスバスター）まで食らうピンチに陥った。

それでも３カウントだけは許さない。井上に対してフランケンシュタイナーで攻勢に出ると、ＨＡＹＡＴＯはジュニアをデュードバスターで突き刺して分断。亮生がＨＡＹＡＴＯをスパニッシュフライで投げる形で同時に舞う大技「シド＆ナンシー」を井上にズバリと決め、最後は亮生がとどめファイヤーバードスプラッシュを投下し、激闘に終止符を打った。

試合後マイクを握った亮生は「勝ってトロフィー持ってるのは、アツハヤだ！」と快哉。アジアタッグ挑戦に向けては「今どこのどいつが持ってるかわからないけど、今のアツハヤだったら行けるから。いつになるかわからないけど、アツハヤに期待してお待ちください」と、王座奪回へ自信を見せていた。