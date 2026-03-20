ヤンキースの牋童瓮献礇此Ε船競狷睫郤蝓複横検砲ＷＢＣ米国代表主将アーロン・ジャッジ外野手（３３）の人間性について熱弁した。

オンラインのファッション雑誌「Ｈｉｇｈｓｎｏｂｉｅｔｙ」のインタビューでチザムは「アーロン・ジャッジほど信頼できる人物はいない」と断言した。

英国代表としてＷＢＣに出場したチザムは、ヤンキースでジャッジと２シーズンを過ごしている。「それは彼がごく普通の人間だからだ。ジャッジの考え方はこうだ。『一度ここに来て、フィールドでやるべきことをやれば、他のことは何も関係ない』」とグラウンド外の事には一切、口を出してこないという。

チザムは牋童瓩琉枳召匹りグラウンド内外で話題を振りまいている。怠慢プレーが批判されることは数知れず。またロハス（現ドジャース）によるマーリンズ時代のイジメ被害を訴えるなど、常にメディアの注目を集める。

それでもジャッジからは「グラウンド外でいくつか改善できる点はあるものの、全てを厳しくするわけにはいかない。君は一人の人間だ。人生を楽しめ。自分のやりたいことをやれ。やるべきことは何でもやれ。ただし、賢くやれ」と助言を受けたという。

これにチザムも「彼は教養があるだけでなく、非常にプロフェッショナルだ。彼から学ぶこと以上に良い方法はないよ」とすっかり心酔していた。

ＷＢＣ決勝戦（１８日）でベネズエラに敗れた後、中継の解説を務めていたヤンキースのレジェンドであるＡ・ロッド氏もジャッジを擁護。「ジャッジはアメリカの宝だ。彼にあれこれと難癖をつける人たちにはうんざりだ。あれもこれもできない、と。要するに、彼はアメリカの愛国者であり、紳士なんだ」とかばった。

米国は優勝を逃したものの、ジャッジの評価は不動のようだ。