欧州債利回りが上昇、トランプ政権がイランのカーグ島の占領または封鎖を検討との報道で＝ロンドン為替



欧州債利回りがにわかに上昇している。トランプ政権がイランのカーグ島の占領または封鎖を検討との報道に反応。独２年債利回りは6.5ｂｐ上昇の2.63％、伊２年債利回りは7ｂｐ上昇の2.89％で取引されている。NY原油先物は97ドル付近へと上昇。



為替市場ではドル買いの反応が広がっている。ドル円は158.90レベル、ユーロドルは1.1535レベル、ポンドドルは1.3364レベルまでドル高が進行。



USD/JPY 158.84 EUR/USD 1.1544 GBP/USD 1.3370

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