欧州株 下げに転じる、再び中東リスクを警戒
欧州株 下げに転じる、再び中東リスクを警戒
東京時間19:20現在
英ＦＴＳＥ100 10043.74（-19.76 -0.19%）
独ＤＡＸ 22740.32（-99.24 -0.42%）
仏ＣＡＣ40 7797.78（-10.09 -0.13%）
スイスＳＭＩ 12491.39（+31.85 +0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:20現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46068.00（-273.00 -0.59%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6614.50（-45.50 -0.68%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24348.50（-231.50 -0.94%）
東京時間19:20現在
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独ＤＡＸ 22740.32（-99.24 -0.42%）
仏ＣＡＣ40 7797.78（-10.09 -0.13%）
スイスＳＭＩ 12491.39（+31.85 +0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 46068.00（-273.00 -0.59%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6614.50（-45.50 -0.68%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24348.50（-231.50 -0.94%）