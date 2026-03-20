欧州株　下げに転じる、再び中東リスクを警戒
東京時間19:20現在
英ＦＴＳＥ100　 10043.74（-19.76　-0.19%）
独ＤＡＸ　　22740.32（-99.24　-0.42%）
仏ＣＡＣ40　 7797.78（-10.09　-0.13%）
スイスＳＭＩ　 12491.39（+31.85　+0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:20現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46068.00（-273.00　-0.59%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6614.50（-45.50　-0.68%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24348.50（-231.50　-0.94%）