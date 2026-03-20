秋田朝日放送

能代市と北秋田市を結ぶ「二ツ井今泉道路」のうち、きみまち坂ＩＣと北秋田今泉ＩＣ間の４．５キロが開通しました。県北部をスムーズにつなぐ待望のルートで、地元からは「多くの人に訪れてほしい」と期待の声が上がりました。

伝統芸能の駒踊りが披露された能代市。開通に先立ち記念セレモニーが、鈴木知事も出席して盛大に行われました。２０１４年度に着工した二ツ井今泉道路。能代市二ツ井町と北秋田市を結ぶ国道７号の北側に片側１車線の自動車専用道路が整備され、今回、５．９キロのうち４．５キロが開通しました。

道路は秋田自動車道の一部となり、２つのインターチェンジの名前は地元の意見を反映して「きみまち阪ＩＣ」と「北秋田今泉ＩＣ」と名づけられました。今回開通した区間をこれまでの国道７号で通行すると、事故の危険性の高い場所が３カ所ありました。交差点での追突事故や冬季のカーブ区間での正面衝突事故が多かったといいます。

今回開通した二ツ井今泉道路は、交差点がなくおよそ４割がトンネル区間です。積雪がある道や凍った道を走る距離が減る分、事故の危険が減る効果が期待されています。また、豪雨の際周辺道路が冠水しても通行ルートが確保されることや、企業立地促進などの効果も見込まれています。二ツ井今泉道路がすべて開通しても秋田自動車道がつながるわけではありませんが、国土交通省は「引き続き道路の充実改善につとめたい」と話しています。