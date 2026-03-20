全日本プロレスは20日、エスフォルタアリーナ八王子で「エキサイトシリーズ2026」を行った。

セミは「ゼンニチJrフェスティバル」決勝戦。ライジングHAYATO、青柳亮生組と望月ジュニアと井上凌組が対戦した。

試合は15分すぎ、青柳とHAYATOが井上を捉え、連係技を見せる。井上も蹴りで対抗するが、相手もトラースキックでダメージを与える。青柳の網打ち式原爆の3連発も井上がしのぐ。望月とHAYATOが加勢。ともにキックで両者ダウン。20分すぎ、井上に青柳とHAYATOが合体技もカウント2。逆に井上と望月の合体技に青柳が捕まる。25分すぎ、井上に合体技から25分49秒、青柳の火の鳥スプラッシュからのエビ固めで勝利した。

勝利した青柳は「疲れた。でも勝ってトーナメント残ってるのがアツハヤです。アジアタッグのベルト持ってるのどこのどいつだ。いけるよね。アツハヤに期待してください」と言えば、HAYATOは「声が出ない。ありがとう」と一言のみ。他団体に流出したアジアタッグのベルト奪回のために行われたトーナメントはアツハヤが初の栄冠を手にベルト奪回を目指す。