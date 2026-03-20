『超特急の撮れ高足りてますか?』シーズン11配信決定！　初収録は「リョウガの運気アップツアー」

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『超特急の撮れ高足りてますか?』のシーズン11の配信が決定した。

■テーマは「“東京ドームアーティスト”になっても驕らず初心を忘れず」

超特急と共に丸10年共に作り上げてきた当番組は、11年目も彼らのホームグラウンドとしてもっとも9人が9人ら しくのびのびと個性を発揮できる企画に挑戦。「“東京ドームアーティスト”になっても驕らず初心を忘れず」をシーズン11の テーマとして8号車（ファン）のために楽しく番組をお届けていく。また、スタジオライブでは引き続き超特急の真骨頂、9人の楽曲パフォーマンスを番組ならではのカット割りでスタイリッシュに届ける。

シーズン11の初収録は、「リョウガの運気アップツアー」企画。番組の運勢占い企画でメンバー中最下位の判定を受けたリョウガの運気を東京ドーム公演までにアップさせるために、メンバーがプロデュースする様々な運気が上がるスポットを巡る。

あわせて放送される「トレタリ相関図ダウト」企画では、メンバーそれぞれが交友関係を披露。しかしそのなかに“嘘”の関係が紛れ込んでいて、それを見破れるかを競う。それぞれの知られざる交友関係が明らかになると共に、意外な人間関係も発覚して大盛り上がりになった。

また、月1回の地上波放送も放送枠が変更となる。

■番組情報

『超特急の撮れ高足りてますか?』シーズン11

配信：FOD プレミアム(配信回のアーカイブ配信含む) 放送/配信:フジテレビTWO ドラマ・アニメ/フジテレビTWOsmart

配信日時：4月13日(月)23時30分~ 以降隔週月2回新作配信

放送日時：4月 13 日(月)23 時 30 分~24時以降隔週月2回新作放送

出演：超特急

■関連リンク

超特急OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp/

番組公式サイト

https://otn.fujitv.co.jp/toretari/

■【画像】『超特急の撮れ高足りてますか?』番組内写真