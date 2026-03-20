連合新潟は、県に対して春闘での協力を求めました。



18日、連合新潟の小林俊夫会長らが県庁を訪れ、花角知事に要請書を手渡しました。労務費の適切な価格転嫁を求めたほか、医療や介護・福祉職員らの賃上げ、仕事と家庭が両立できる環境の整備などを要請しました。



■連合新潟 小林俊夫会長

「行政と労働団体と向いている方向は一緒ということになります。価格交渉の促進や取適法の周知などお願いし理解を得た。」



連合新潟は、今年の春闘でベースアップと定期昇給を合わせて6%、1万8000円以上の賃上げを求めています。