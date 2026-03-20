調理の効率化に役立ててもらおうと、県内の子ども食堂にフライパンなどが贈られました。



調理器具を贈ったのは、燕市に事業所がある『サーモス』です。魔法びんの製造などで知られ、19日は子ども食堂の団体にフライパンなどを贈りました。



真空保温調理器『シャトルシェフ』は余熱で食材に火を通すことができ、ガス代や電気代を節約できるそうです。



■サーモス新潟事業所 後藤亨所長

「(シャトルシェフは)長い時間が経っても保温した温かいものを提供できるので、活躍できると思う。」



■新潟こども食堂・居場所ネットワークにこねっと 小池由佳代表

「皆さんとても助かると思う。新しい調理器具を使いながら、ぜひ子ども食堂の皆さんが色々なアイデアを出して取り組んでもらえたら。」



贈られた調理器具は、県内70の子ども食堂で使われます。