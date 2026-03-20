2027年3月で閉学する鹿児島純心女子短期大学で20日、卒業式が行われました。マドンナブルーの制服に身を包んだ卒業生たち。2027年、閉学という寂しさを抱えながら 2年間の思い出を胸に学び舎をあとにしました。



鹿児島市の鹿児島純心女子短期大学では20日、132人の学生が旅立ちの日を迎えました。



式では、山口明美学長から卒業生1人1人にマドンナブルーの卒業証書が手渡され「皆さんのこれからの人生が希望と喜びに満ちたものであることを心より願っている」とはなむけの言葉を贈りました。卒業生の代表は、新たな人生に向け誓いの言葉を述べました。





(卒業生代表・末吉彩香さん)「短期大学での数多くの経験は私たちに多くの学びと思い出をくれた。純短での学びを誇りに私たちはこれからも自分を磨き続け、社会に貢献できる一人の人間として誠実に歩み精一杯励んでいく」式のあとは、2年間共に学んだ仲間や先生、そして保護者に感謝を伝えました。(卒業生)「2年間みんなと過ごしてみんな優しくておもしろくてたくさん思い出ができた」1960年に開校した鹿児島純心女子短期大学は18歳人口の減少や四年制志向の高まりで定員割れが続き、2027年3月に閉学することが決まっています。(卒業生)「戻ってくる場所がなくなると考えるとすごく悲しいなと思うがここの場所を通じて出会えた仲間はこれからもなくならない」(保護者)「あっという間の2年間。自分で考えて行動できる社会人になってほしい」(卒業生)「純心高校から純短に行ったので寂しい気持ちもあるが純心で学んだことを社会人でもいかせたら」(保護者)「毎日学校生活が楽しそうでお友達と先生方もよくしていただいてここを卒業できてよかった」(卒業生)「いろいろ思い出がつまっている制服なので閉学で着る機会もこれから着る人もいなくなるがこれからも大切にしていきたい色、学校、思い出もたくさんできた 私たちの一部」(卒業生)「思い出は純短祭のファッションショー。キラキラした青春を味わえた。先生や友達の顔を思い出しながら頑張っていきたい」卒業生たちは純心短大での思い出を胸に新たな人生へと歩みだします。