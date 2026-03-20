ノア２０日の神戸サンボーホール大会で、ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也（４３）＆ＢＵＳＨＩ（４２）が挑戦者組の征矢学（４１）、近藤修司（４８）を下し、２度目の防衛に成功した。

「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤とＢＵＳＨＩは、１月１日の日本武道館大会で丸藤正道＆拳王を破り王座奪取。先月１１日の後楽園大会でＫＥＮＴＡ＆ＨＡＹＡＴＡの挑戦を退け、Ｖ１に成功していた。

試合は両タッグが意地の張り合いを見せる中、終盤に内藤が挑戦者の２人からラリアートを食らう。絶体絶命のピンチかと思われたが、近藤のランサルセを避けてスイングＤＤＴで反撃。さらに持ち上げようとしてきた近藤を切り返し、デスティーノを決める。

その後ＢＵＳＨＩが場外の征矢にトペ・コンヒーロを放ち、内藤が孤立した近藤に再びデスティーノを決め、３カウントを奪った。

試合後、黒いユニット「ＴＥＡＭ ２０００ Ｘ（Ｔ２ＫＸ）」のヨシ・タツが登場。内藤に「ノアに来てからは俺だけではなくて、Ｔ２ＫＸにもまだあいさつがない。お前からあいさつにこないんだったら、こっちからあいさつしてやるよ」と呼びかけると、ＯＺＡＷＡらほかのメンバーが現れた。

ＯＺＡＷＡは「ＢＵＳＨＩ、そして内藤。お前らみたいな過去の栄光だけでやっているろくに動けもしない、１、２年後には『あの人は今』で特集されてそうな連中が、消えゆく過程で巻いていいほど甘いベルトじゃないんだよ。ＧＨＣというのは」と挑発し、政岡純とのタッグでＶ３戦を要求した。

これにマイクを握った内藤は「君たしかプロレス大賞のＭＶＰ（注・２０２５年度ベストバウト）だよね。その選手が俺に絡みということでいいのかな」と余裕の表情。「ＯＺＡＷＡ選手、俺はあなたと向き合えるの楽しみににしてるよ。どんなレベルの選手なのか、この肌で感じてみたいね。あなたと対戦できるその日を楽しみにしてるぜ。カブローン」と挑戦要求を受け入れた。

Ｔ２ＫＸのメンバーが退場すると、内藤は「最後はやりますか？ ここプロレスリング・ノアのリングでは初めての大合唱。みなさん準備はよろしいでしょうか？」と観客に呼びかけ、最後は「ロス・トランキーロス・デ・ハ・ポン！」の大合唱で締めくくった。