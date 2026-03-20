エンゼルスにまたしても嫌な予兆が漂い始めた。米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」が報じたのは、今オフの目玉補強だったグレイソン・ロドリゲス投手（２６＝エンゼルス）の状態悪化だ。カート・スズキ監督（４２）は、ロドリゲスが右腕の張りや違和感を抱えており、開幕時の負傷者リスト入りの可能性もあると説明。ＭＬＢ公式サイトのエンゼルス番レット・ボリンジャー記者も、復帰プランが想定より遅れる可能性を伝えている。

ロドリゲスは右投げ右打ちの先発投手で、昨年１１月にオリオールズから加入した。交換要員として放出されたのは、テイラー・ウォード外野手（３２＝オリオールズ）。エンゼルスは昨季３６本塁打、１０３打点を記録した主砲格を差し出してまで、先発ローテ再建の切り札を取りにいった形だった。だが、そのロドリゲス自身が近年は故障歴を抱えており、球団上層部もオフ補強に「リスク」があることを認めていた。開幕前からその不安が現実味を帯びた以上、この補強は早くも「黄信号」と言わざるを得ない。

しかも、これは単独の誤算ではない。エンゼルスは昨季も７２勝９０敗と低迷し、ポストシーズン進出は２０１４年以来遠ざかったまま。球団はオフにロドリゲスだけでなく、アレク・マノア投手（２８＝エンゼルス）ら故障明け、あるいは反発待ちの戦力を並べて再起を狙ったが、そこには最初から綱渡りの危うさがあった。かつて大谷翔平投手（３１＝ドジャース）、昨季は菊池雄星投手（３４＝エンゼルス）ら日本でもなじみ深い選手を抱えてきた球団が、いまや「希望」より「見切り発車」の方を強く感じさせてしまっている。

当然、編成トップへの視線は厳しくなる。ペリー・ミナシアンＧＭ（４５）は２１年から球団編成を担い、契約は２６年まで。アート・モレノ・オーナー（７９）も今季の改善を求めており、結果が伴わなければ責任論は避けられない。主力を削ってまで獲得した先発右腕が開幕前につまずくようでは「また外したのか」という批判が噴き出すのは自然な流れだ。

低迷の責任を不運で片づける段階は、もう過ぎている。エンゼルスに今大きく問われているのはロドリゲスの右腕以上に、ミナシアンＧＭの猜埓眼瓩修里發里澄