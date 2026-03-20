ノルウェー1部ボデ/グリムトが新ユニフォームを発表

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）で大躍進を遂げたノルウェー1部ボデ/グリムトが新ユニフォームデザインを発表した。

東京で撮影された動画や写真が公開され、反響を呼んでいる。

近年急速に力をつけ、2020年の初優勝から4度の国内リーグ制覇を成し遂げているボデ/グリムト。2024-25シーズンにヨーロッパリーグで4強入りを果たすと、今季はチャンピオンズリーグ（CL）で初のベスト16進出を成し遂げた。リーグフェーズではマンチェスター・シティやアトレティコ・マドリードから白星を挙げ、決勝トーナメントプレーオフではイタリアの名門インテルを破った。

そんなクラブは今年創設110周年を迎えたなかで、先週開幕を迎えた2026年シーズン用の新ユニフォームデザインを発表。ファンにはもはやお馴染みとなったクラブカラーのイエローを基調とした襟付きの1stユニフォームが公開された。

クラブのSNSではお披露目のプロモーションムービーや写真が公開された。撮影地には東京・渋谷のスクランブル交差点も含まれ、「急に来た」「心臓が止まるかとかと思った」「日本でも一気にグリムトの認知度上がった」「なぜ日本なんだ？」「日本でこのユニが着られる凄さ」「あのグリムトが？！」「日本にファン層広げにきた」「センスいい」といったコメントが寄せられていた。

ボデ/グリムトはJリーグでプレーしたDFマリウス・ホイブラーテン、MFオラ・ソルバッケン、FWキャスパー・ユンカーといった選手の出身クラブとして知られる。CLで旋風を巻き起こした北欧クラブが日本にも大きなインパクトを与えていた。（FOOTBALL ZONE編集部）