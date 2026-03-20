金原ひとみ＆ヒャダイン『カンブリア宮殿』新MCに就任！ インタビューしてみたいのは「ビル・ゲイツ」
金原ひとみとヒャダインが、テレビ東京の経済トーク番組『カンブリア宮殿』の新MCに就任。20日、同局スタジオで記者会見が行われ、2人が収録の手ごたえや意気込みを語った。
【写真】村上龍の後を継ぎMCに就任する金原ひとみ
2006年4月に放送を開始し、今年で20年目を迎えた同番組。20年の節目に大きくリニューアルするとし、これまでMCを務めていた作家・村上龍と俳優・小池栄子に代わり、当時20歳にしてデビュー作『蛇にピアス』で芥川賞を受賞した金原、音楽クリエイター・ヒャダインを招き、新時代の経済トークショーを展開する。
すでに3回の収録を終えているそうで、小林史憲チーフプロデューサーは「金原さんとヒャダインさんのMCはどんな感じなんだろうとワクワクしていましたが、初回収録から息が合っていました。ゲストも交えて笑いの溢れるトークが始まっています」と2人の相性の良さを絶賛する。
そんな収録の感想を求められると、金原は「ゲストによってこんなに空気が変わるんだと実感しました。ゲストが空気を作っているところがあり、3人という人数で作り上げられるもの・できることがこんなに広いんだと感じさせてもらいました」とゲストとして招く経営者のパワーに驚く。ヒャダインも「ひたすら楽しいですね。トップランナーで走り続けている人の話は柔軟で爽やかで、おしゃべりも本当に楽しい方が多い。エネルギーがもらえるので、価値観が変わる瞬間もあり、本当に“楽しい”の一言です」と、ゲストによって収録が楽しいものになっていると明かした。
これからインタビューしたい人を聞かれると、金原は「大きな会社をやっている女性の話を聞いてみたい」と。ヒャダインは「外国の方の話も面白いのかと思います。ビル・ゲイツとか（笑）」と超大物の名前を挙げる。ヒャダインとしては冗談のつもりだったようだが、小林チーフプロデューサーは「過去にもかなり大物の外国の方に出てもらっているので、可能性としては。僕の力にかかっていますね。オファーを頑張りたいと思います！」と少しの可能性はあるかもしれないと期待を煽った。
ゲストの経営者に対して、あえて聞きづらいことを聞く場面もあるのが同番組の特徴。そういったことを聞くのは得意かと問われると、ヒャダインは「私は何とも思わない。感情が死んでいるんですかね（笑）」と笑いを誘いつつ、「経営者の方なので、そういったことから逃げることはしないと思います。向き合ってこそのトップなので、そういう時の返答も楽しみ」と明かす。
実際、収録を終えている3回の中で、過去にちょっとした不祥事を起こしたことのある会社の経営者がゲストに来ており「そのことについて、2人はズバッと質問していました」と小林チーフプロデューサー。なかなか痺れる場面だったというが、金原も「ここでしか会わないので（笑）。そこまで緊張せずに聞けると思います」と、『カンブリア宮殿』のMCとしての素質が備わっていることが明らかとなっていた。
2人が新MCとして登場する『カンブリア宮殿』は、4月2日より毎週木曜23時6分放送。
【写真】村上龍の後を継ぎMCに就任する金原ひとみ
2006年4月に放送を開始し、今年で20年目を迎えた同番組。20年の節目に大きくリニューアルするとし、これまでMCを務めていた作家・村上龍と俳優・小池栄子に代わり、当時20歳にしてデビュー作『蛇にピアス』で芥川賞を受賞した金原、音楽クリエイター・ヒャダインを招き、新時代の経済トークショーを展開する。
そんな収録の感想を求められると、金原は「ゲストによってこんなに空気が変わるんだと実感しました。ゲストが空気を作っているところがあり、3人という人数で作り上げられるもの・できることがこんなに広いんだと感じさせてもらいました」とゲストとして招く経営者のパワーに驚く。ヒャダインも「ひたすら楽しいですね。トップランナーで走り続けている人の話は柔軟で爽やかで、おしゃべりも本当に楽しい方が多い。エネルギーがもらえるので、価値観が変わる瞬間もあり、本当に“楽しい”の一言です」と、ゲストによって収録が楽しいものになっていると明かした。
これからインタビューしたい人を聞かれると、金原は「大きな会社をやっている女性の話を聞いてみたい」と。ヒャダインは「外国の方の話も面白いのかと思います。ビル・ゲイツとか（笑）」と超大物の名前を挙げる。ヒャダインとしては冗談のつもりだったようだが、小林チーフプロデューサーは「過去にもかなり大物の外国の方に出てもらっているので、可能性としては。僕の力にかかっていますね。オファーを頑張りたいと思います！」と少しの可能性はあるかもしれないと期待を煽った。
ゲストの経営者に対して、あえて聞きづらいことを聞く場面もあるのが同番組の特徴。そういったことを聞くのは得意かと問われると、ヒャダインは「私は何とも思わない。感情が死んでいるんですかね（笑）」と笑いを誘いつつ、「経営者の方なので、そういったことから逃げることはしないと思います。向き合ってこそのトップなので、そういう時の返答も楽しみ」と明かす。
実際、収録を終えている3回の中で、過去にちょっとした不祥事を起こしたことのある会社の経営者がゲストに来ており「そのことについて、2人はズバッと質問していました」と小林チーフプロデューサー。なかなか痺れる場面だったというが、金原も「ここでしか会わないので（笑）。そこまで緊張せずに聞けると思います」と、『カンブリア宮殿』のMCとしての素質が備わっていることが明らかとなっていた。
2人が新MCとして登場する『カンブリア宮殿』は、4月2日より毎週木曜23時6分放送。