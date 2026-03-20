モノトーンより断然こっち！【ユニクロ】40・50代のおしゃ見え♡「春色シャツ」

いつもモノトーンの服ばかり選んでしまうけれど、春らしいカラーも取り入れてみたい！ そんなミドル世代は、一点投入でシーズンムードが高まる「春色シャツ」に注目してみて。今回紹介する【ユニクロ】のアイテムなら、大人らしく上品に着られて派手見えしないのが魅力です。

爽やかなストライプシャツで好印象に

【ユニクロ】「コットンオーバーサイズシャツ/ストライプ」\2,990（税込・セール価格）

爽やかで好印象が狙えるストライプ柄のシャツ。ピンク・ライトブルーという春色を揃えており、一点投入でシーズンムードを盛り上げてくれそう。どちらも淡い色味で、きれいめに着られるのが嬉しいポイントです。ドロップショルダー & オーバーサイズが抜け感をプラス。ジーンズと合わせたカジュアルなスタイルや、ナロースカートで上品にまとめるのも◎

サラッとした風合いのリネンシャツ

【ユニクロ】「プレミアムリネンシャツ/ストライプ」\3,990（税込）

これからの時季にぴったりなリネンシャツ。爽やかな春色とストライプ柄が、大人の垢抜けに一役買ってくれそう。カラーはブルー・ピンク・ベージュの3色展開。一枚で着たり羽織にしたり、肩掛けや腰巻きで差し色としても使えるから、春コーデで頼りになるはず。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M