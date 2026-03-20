夫「ケーキ買ってきたんだけど」今日はやけに優しいな。待っていた『やっぱりな一言』に「バレバレだよ」

筆者の体験談です。

ある日、夫がやけに親切になりました。

しかし、その優しさの後に来るものを、私はもう知っているのです……。

急に親切になった夫

「ケーキ買ってきたんだけど」「お使い行ってこようか？」

ある日、夫が立て続けにそんなことを言いだしました。

仕事帰りのはずなのに、紙袋を手に帰ってきて、いつもより口数も多い様子。

玄関に立ったまま「今日寒かったね」と世間話まで添えられ、少し変に感じました。

いつもなら、靴を脱いだらそのまま部屋に入る人です。

普段はそこまでマメなタイプではありません。

だからこそ、その「過剰な」親切さが少し気になったのです。

違和感のある態度

冷蔵庫にケーキをしまいながら、私はこれまでの記憶を思い返していました。

こういう流れのあと、夫がどう動いてきたか。

偶然ではなく、何度か繰り返されてきたパターンです。

ありがたい気持ちは確かにあります。

ただ、フォークの数を確認し、皿を出す手が、どこか慎重になっている自分に気づきました。

「今日はやけに優しいな」

そう思うと同時に、フォークを置く手が一瞬止まりました。心のどこかで、次に来る「本題」を予感していたからです。