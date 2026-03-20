片平里菜、BRAHMAN / OAUメンバー参加の「ロックバンドがやってきた」アナログレコードをリリース決定
片平里菜が、2023年10月リリースのアルバム『Redemption』より、リード曲「ロックバンドがやってきた」と「風の吹くまま」の2曲をアナログレコードとして3月21日にリリースすることが決定した。
楽曲「ロックバンドがやってきた」はバンド編成によってレコーディングされたもので、BRAHMAN / OAUのRONZI、MAKOTO、KOHKIに加え、OAUのKAKUEIが参加した。一方の「風の吹くまま」はシンガーソングライターのおおはた雄一が参加している。対照的な2つのナンバーは片平里菜の代表曲でもある。
販売は片平里菜のオンラインショップにて。3月29日に開催される片平里菜ワンマン＜片平里菜 弾き語りSunset Live＞よりライブ会場でも販売される予定だ。
片平里菜は10枚目のシングル「愛するたびに」を4月1日にリリースするほか、4月18日の沖縄・那覇Sound M’sを皮切りに8月8日の福島・郡山Hip Shot Japanまで、全25公演をまわる全国ツアー＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞を開催する。
■アナログレコード「ロックバンドがやってきた」
2026年3月21日(土)リリース
片平里菜 通販サイトおよびライブ会場にて販売
https://katahirarina.base.shop
【アナログレコード(7inch)】
BCH-0006 2,500円(税別) 2,750円(税込)
▼収録曲
「ロックバンドがやってきた」
「風の吹くまま」
■ワンマン＜弾き語りSunset Live＞
2026年3月29日(日) 神奈川・BLUE Enoshima
※神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-17 江の島ビュータワー7Ｆ
open16:00 / start17:00 ※18:30終演予定
https://linktr.ee/sr_blue_jp
▼チケット：
前売 \4,000(1D\700別※現金のみ)
e+イープラス(自由席)
※各1人1回4枚まで
https://eplus.jp/sf/detail/4471910001-P0030001
■10thシングル「愛するたびに」
2026年4月1日(水)リリース
BCH-0007 1,980円(税込)
※数量限定盤
▼CD収録曲
1.愛するたびに
2.そんな夜を
3.うたのふるさと
4.女の子は泣かない room ver. 2026
■＜片平里菜 “愛するたびに” Release TOUR 2026＞
4月18日(土) 沖縄・那覇Sound M’s
w/ abukutatta, Etranger
4月19日(日) 沖縄・コザCROSSOVER CAFE 614
w/ abukutatta, Etranger
4月21日(火) 神奈川・横浜F.A.D
w/ ホリエアツシ (ストレイテナー)
5月07日(木) 石川・金沢vanvanV4
w/ 片桐(Hakubi)
5月23日(土) 熊本 NAVARO
w/ 関取花
5月24日(日) 鹿児島 Live HEAVEN
w/ 関取花
5月26日(火) 福岡 LIVE HOUSE OP’s
w/ Predawn
5月28日(木) 広島 ALMIGHTY
w/ 花男
5月30日(土) 山口・周南LIVE rise SHUNAN
w/ 花男
5月31日(日) 島根・出雲APOLLO
w/ 花男
6月02日(火) 兵庫・神戸VARIT.
6月03日(水) 京都 LIVE HOUSE GATTACA
6月09日(火) 愛知・安城rock bar Neverland
6月12日(金) 埼玉・越谷EASYGOINGS
6月30日(火) 宮城・仙台ROCKATERIA
7月01日(水) 岩手・盛岡the five morioka
7月03日(金) 茨城・水戸LIGHT HOUSE
7月04日(土) 栃木・宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-4
7月07日(火) 千葉LOOK
7月19日(日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION
7月20日(月/祝）北海道・旭川CASINO DRIVE
【FINALシリーズ】
7月23日(木) 大阪・心斎橋Music Club JANUS
open18:00 / start19:00
出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
前売：5,000円(ドリンク代別)
▼e＋最速先行販売
受付期間：3/7(土)10時〜3/18(水)
受付URL：https://eplus.jp/katahirarina-tno/
主催：サウンドクリエーター
企画制作：BUCHI.RECORDS
7月25日(土)名古屋TOKUZO
open17:00 / start18:00
出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
前売 5,000円(ドリンク代別)
▼e＋最速先行販売
受付期間：3/7(土)10時〜3/18(水)
受付URL：https://eplus.jp/katahirarina-tno/
主催：TOKUZO
企画制作：BUCHI.RECORDS
7月30日(木) 東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGE
open18:00 / start19:00
出演：片平里菜TRIO / 対バン有り
前売：5,000円(ドリンク代別)
▼e＋最速先行販売
受付期間：3/7(土)10時〜4/22(水)
受付URL：https://eplus.jp/katahirarina-tno/
主催：duo MUSIC EXCHANGE
企画制作：BUCHI.RECORDS
8月08日(土) 福島・郡山Hip Shot Japan
open17:00 / start18:00
出演：片平里菜(弾き語り) / 対バン有り
前売：4,000円(ドリンク代別)
▼e＋最速先行販売
受付期間：3/7(土)10時〜4/22(水)
受付URL：https://eplus.jp/katahirarina-tno/
主催：郡山Hip Shot Japan
企画制作：BUCHI.RECORDS
関連リンク
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