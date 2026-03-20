モデルでタレントの滝沢眞規子が２０日、自身のＳＮＳを更新した。

インスタグラムに、大きな植物が飾られた広々としたリビングの写真をアップし、「ユーカリ ほんのりいい香りがするよ ちょっと忙しいかなって思う時にお花とか枝物で私は癒されてます」と投稿。

続けて「皆さんはどんなことしてるのかな 友達とご飯いく時間があればそれもいいし、ケーキ食べるだけでもプチ贅沢だよね お花見もいいしね」とつづった。

この投稿には「カッコよくて素敵なお家」「ホテルエントランスみたいですね〜」「自然の植物癒やされますよね」「私まで癒されました」「素敵だね、空間に大きい緑があるだけで心も開放されて良いね」「娘と猫ちゃんに癒されてます タキマキさんにも元気いただいてます」「あちこち出かけたり外食したり、が楽しみですね、家にいる時は庭の野菜や花の手入れしてる時、癒されます」「私は犬吸いして思いっきり抱きしめます」などのコメントが寄せられている。

滝沢はファッションブランド「ネイバーフッド」デザイナー兼代表取締役の滝沢伸介さんと２００１年に結婚。０３年に長女、０７年に長男、０８年に次女が誕生。子どもたちは留学中と明かしていた。